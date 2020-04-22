«Верните весеннюю охоту»: охотники Коми взывают к врио главы

Десятки охотников Коми выпустили видеообращение к врио главы Коми Владимиру Уйбе. Они просят вернуть весеннюю охоту жителям республики, а взамен обязуются не нарушать эпидемиологические правила и предлагают организовать сезон максимально бесконтактно. Например, выдавать разрешения через портал Госуслуг.

Напомним, что 17 апреля врио главы Коми озвучил непопулярное решение - весенней охоты не будет. Временный руководитель Коми отметил, что оно давалось непросто. Обсуждалось много вариантов развития событий, в том числе - разрешение охотиться только местным. Однако врио отметил, что полумеры будут неэффективны.

Реакция охотсообщества не заставила себя ждать - десятки охотников объединились и опубликовали видеообращение. Среди тех, кто просит вернуть охоту и дети промысловиков, и даже женщины-охотники. Они отмечают, что ограничительные меры оправданы только в городских условиях, а весенняя охота не является коллективной. В основном, это индивидуальная охота с постоянным нахождением в укрытии.

Обращение охотников к ВРИО Главы Коми В В Уйба.

- Мы просим выдавать путевки только жителям республики. У нас есть отличный портал Госуслуг, через который мы можем подать заявку. Мы имеем возможность производить бесконтактную и безналичную оплату, пользоваться электронной почтой и другими средствам связи. В местах выдачи разрешений мы обеспечим порядок - минимум контактов с соблюдением дистанции. В наших интересах провести этот охотничий сезон безопасно и эффективно. Открыть весеннюю охоту только для местных жителей - это не слабость и не преступление. Это сложное, но верное решение которое найдет поддержку тысячи наших земляков, - говорят охотники.

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Она должна была начаться 1 мая сразу после окончания периода самоизоляции (подробности).