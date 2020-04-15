«Народ пойдет на болота и озера, но уже нелегально»: активисты Коми о запрете на охоту

В Коми пока не принято окончательное решение об отмене весенней охоты. Врио главы Коми обещал озвучить его в традиционном видеообращении через пару часов. В преддверии ответа коми-ижемцы опубликовали открытое письмо, в котором раскритиковали решение о запрете промысла коренных народов.

Открытое письмо общественное объединение «Изьватас» адресовано министру природных ресурсов Коми Роману Полшведкину. Коми-ижемцы просят не лишать людей охоты, которая является не просто отдыхом, а основой жизни коми человека. По мнению авторов письма, весенняя охота не может быть рассмотрена как мероприятие, способствующее распространению COVID-19 - люди охотятся поодиночке, не объединяются в группы.

- Отмена весенней охоты будет способствовать росту браконьерства. Запретительная мера только усугубит ситуацию, так как все равно народ пойдет на болота и озера, но уже нелегально, вне закона. Это спровоцирует еще большую социальную напряженность в республике. Во многих регионах России (Псковская, Нижегородская) весеннюю охоту открыли с определенными ограничениями, - утверждают общественники.

Активисты Коми предложили не отменять охоту, но разрешить ее с некоторыми ограничениями. Например, охоту на боровую дичь на току в связи с сокращением численности не открывать, путевые листы давать только тем, кто имеет прописку в районе. Кроме того, можно попробовать организовать получение путевок через портал Госуслуги, что позволить избежать очередей - рассадника инфекции.

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