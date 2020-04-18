Врио главы Коми объяснил непопулярное решение о запрете весенней охоты в Коми

В Коми принято окончательное решение об отмене весенней охоты. В традиционном видеообращении врио главы Коми Владимир Уйба рассказал, в чем суть ограничительной меры.

- Мне говорили, писали, подсказывали, мол, давайте сделаем (откроем охоту) только для жителей республики. Нельзя этого делать. По законодательству российскому мы не можем ограничивать въезд и перемещение граждан РФ. Тем более, границы Коми открыты. Я отдаю себе отчет, что кто-то из местных жителей на Севере пойдет и будет охотиться. Призываю этого не делать, - отметил врио.

Если бы не запрет, то на охоту в Коми приехала бы не одна тысяча человек.

- Среди этих тысяч точно будут люди, которые принесут дополнительный источник коронавирусной инфекции в регион. И мы еще будем дополнительно получать очаги. Не исключено, что в этих очагах пострадают ваши близкие. Исходя из этого, я и принимаю такое решение, - объяснил непопулярную меру временный руководитель региона.

В то же время он отметил, что дал поручение правительству проработать вопрос о компенсации выпадающих доходов охотничьих хозяйств. По примерным подсчетам он теряют около 7 млн рублей.

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