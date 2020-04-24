Ликуйте, промысловики республики! Весенней охоте быть

Весенняя охота для жителей Коми все-таки будет. Соответствующий указ врио главы Коми подписал сегодня. Руководитель республики просит охотников его не подвести, не приглашать друзей и знакомых из других регионов в Коми, о чем рассказал в традиционном видеообращении.

Неделю назад врио сообщил о запрете весенней охоты из-за того, что в Коми могут приехать тысячи охотников из других регионов и привезти с собой коронавирус. Однако видеообращение промысловиков с просьбой вернуть охоту только для жителей Коми, заставило чиновников задуматься. Вчера, 23 апреля, они до десяти часов вечера обсуждали возможность введения охоты. Наконец, появилось решение, указ об охоте уже подписан.

- Указ гласит, что только жители Республики Коми (могут охотиться), поэтому не приглашайте друзей, родных, у кого нет регистрации в Республике Коми, потому что для них это будет нарушением, - отметил врио.

Владимир Уйба о ситуации в Коми на 24 апреля.

Руководитель региона также уточнил, что охота разрешена только на водоплавающую птицу. Боровую дичь в этом году просят не трогать, так как ее популяция оставляет желать лучшего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Работницы Кочпонского ПНИ обратились к врио главы: «Какова вероятность того, что мы не заболеем COVID-19?»

Сотрудникам приходится подписывать добровольно-принудительное согласие о собственном заточении (подробности).