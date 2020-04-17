Врио главы Коми про мусорный полигон на Шиесе: «Я этот проект поддерживать не буду»

Один из самых больных и животрепещущих вопросов для жителей республики - строительство самого большого в Европе мусорного полигона на границе Архангельской области и Коми. Врио главы на пресс-конференции высказал свое отношении к объекту, возведению которого экоактивисты противостоят уже почти два года.

- Любой проект, который может нанести вред экологии, не должен иметь права на существование, - обозначил свою позицию Владимир Уйба.

Врио главы Коми несколько раз общался по этой теме со своим новым коллегой - руководителем Архангельской области Александром Цыбульским. В кулуарных беседах они делились мнением, что экотехнопарк не должен быть построен.

- Присоединяюсь к моему коллеге. Я этот проект поддерживать не буду, - отметил он.

В ответе на другой вопрос врио обронил важную фразу, которая тоже вселяет надежду на окончательное прекращение строительства. «Считаем, что мы победили. Пальма первенства моему коллеге Александру Цыбульскому. Шиес закрыт», - отметил Уйба.

Между тем, чиновник отметил, что бежать от проблемы засилья мусора не стоит. Нужно обращать внимание на высокотехнологичные проекты, которые помогут решить проблему отходов и создать новые места. В пример он привел мусоросжигательный завод в исторической части Вены, который считается украшением города и источником дополнительной энергии. Кроме того, он дает рабочие места и не вредит экологии. К этому, по мнению врио, несомненно нужно стремиться.

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