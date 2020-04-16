2020-04-16T11:05:43+03:00
Общество

Новый руководитель Архангельской области высказался против проекта «Шиес» на границе с Коми

Его предшественник Игорь Орлов продвигал строительство самого большого в Европе мусорного полигона
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Шиес изменил гражданское общество Коми. Люди больше не боятся высказывать свое мнение.Шиес изменил гражданское общество Коми. Люди больше не боятся высказывать свое мнение.Фото: Наталия БЕШКАРЕВА
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Привычную коронавирусную повестку последних трех недель нарушил руководитель соседней Архангельской области Александр Цимбульский. Врио высказался против строительства самого большого в Европе мусорного полигона, который пытаются построить на границе Коми и Архангельской области.

Врио губернатора Александр Цыбульский в интервью местному агентству «Эхо Севера» признался, что выступает против дальнейших строительных работ на полигоне. По его словам, уже проделана определенная юридическая работа. Правда, приступить к важному вопросу немедленно он не может. Сейчас первостепенно спасать регион от буйства коронавируса.

Отметим, что врио главы Коми Владимир Уйба еще не высказывал своего отношения к строительству полигона. Пока руководителя региона заботят вопросы медицины и защиты населения от коронавируса. Это понятно, так как Коми в настоящее время в лидерах по заболеваемости в стране. По состоянию на 15 апреля в регионе 441 инфицированный COVID-19.

Напомним, что предшественник губернатора Архангельской области Игорь Орлов одобрял проект строительства полигона, а бывший глава Коми Сергей Гапликов высказывался о нем весьма осторожно и редко, сообщал - «Мы за законность». Правда, конкретных шагов в этом направлении предпринято не было. К тому же, Госсовет Коми несколько раз отвергал обсуждение проблемного вопроса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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