Шиес не пройдет: депутаты Госсовета Коми трижды отклонили рассмотрение проблемной темы

Депутаты Госсовета Коми в третий раз отказались обращаться к главе Коми по поводу строительства мусорного полигона на границе республики и Архангельской области. Большинство народных избранников проголосовало против включения дополнительного вопроса в повестку дня.

В первые минуты заседания сессии Госсовета депутат Олег Михайлов сказал, что необходимо пересмотреть повестку дня и включить в нее дополнительный вопрос, а именно проект обращения Госсовета к главе Коми по поводу строительства экотехнопарка «Шиес». Народный избранник отметил, что впервые этот вопрос был озвучен на президиуме Госсовета еще 26 ноября, но он был снят, потому что депутаты решили направить письменное обращение главе Коми по этому вопросу. «Получили ли мы ответ от губернатора?», - спросил Михайлов спикера Госсовета.

На это Надежда Дорофеева отметила, что на президиуме Госсовета, который состоялся 11 февраля, обсуждался вопрос о целесообразности включения вопроса по проекту экотехнопарка «Шиес» в повестку заседания сессии Госсовета.

- Тогда перед депутатами выступил руководитель администрации главы Коми Михаил Порядин, который довел информацию о работе главы Коми и правительства по вопросу, связанному с соблюдением прав граждан на экобезопасность в рамках реализации проекта «Шиес». Депутаты посчитали информацию достаточной, чтобы не рассматривать вопрос на сессии. Любой народный избранник может ознакомиться со стенограммой, которая велась на президиуме, - отметила Дорофеева.

Но Олега Михайлова ответ спикера Госсовета не удовлетворил. Он отметил, что так и не получил письменный ответ на обращение.

- В соответствии с федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» оно должно рассматриваться в течение 30 дней, в исключительных случаях срок может быть продлен еще на 30 суток. Таким образом, не позднее 26 января ответ должен был быть получен. Если его нет, то прошу включить вопрос по Шиесу в повестку дня, - заключил депутат.

Олега Михайлова поддержала депутат Екатерина Дьячкова. Она на коми языке рассказала, что на прошлой неделе делегаты съезда «Коми войтыр», обнародовали открытое письмо Владимиру Путину о Шиесе, в котором просили гаранта конституции наказать допустивших стройку должностных лиц. Дьячкова отметила, что надо прислушаться к мнению людей и включить в повестку сегодняшней сессии вопрос по Шиесу. Депутаты попросила ее перевести речь с коми языка на русский, потому что они ничего не поняли. Она выполнила просьбу с упреком - «Надо родной язык учить, не знаем язык - не знаем желания людей». Депутат Татьяна Саладина добавила, что еще на президиуме 11 февраля проголосовала, чтобы проблемный вопрос был включен в повестку дня, но большинство депутатов решили иначе.

В итоге спикер Госсовета поставила на голосование предложение депутата Михайлова о внесении проекта постановления об обращении Госсовета к главе Коми по поводу экотехнопарка. Решение было отклонено большинством голосов. Однако в связи с тем, что один депутат не оставил голос, депутаты переголосовали. Но общую картину это не изменило - 9 депутатов проголосовало «за» включение в повестку дня, 10 - «против», еще 6 — воздержались.

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