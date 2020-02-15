Съезд коми народа попросил Путина остановить стройку на Шиесе

В пятницу, 14 февраля, делегаты 12-го съезда коми народа обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой остановить строительство мусорного полигона на станции Шиес.

Делегаты попросили Путина прояснить свою позицию по строительству мусорного полигона на станции Шиес. Кроме того, участники съезда хотят чтобы президент привлек к ответственности тех, кто начал строительство без экологической экспертизы и без обсуждения с местными жителями. Делегаты также призвали российского лидера остановить возведение мусорного полигона. Обращение приняли практически единогласно под бурные аплодисменты делегатов.

Кроме того, участники съезда выбрали председателя МОД «Коми войтыр». Им стал нынешний исполняющий обязанности председателя движения Алексей Габов. За эту кандидатуру отдали 139 голосов, а за Алексея Рассыхаева – 51.

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