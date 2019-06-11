Глава Коми высказался о Шиесе: «Некоторые ловят хайп на этой теме»

Сегодня в Сыктывкаре проходит второй день медиафорума «Местные». В конференции, посвященной региональным средствам массовой информации, принял участие глава Коми Сергей Гапликов.

Представители республиканских СМИ сразу начали общение с руководителем республики с острой темы. Так, модератор конференции от лица журналиста напомнил, что недалеко от границы Коми на станции Шиес в Архангельской области строится полигон для московского мусора. Он попросил Сергея Гапликова прокомментировать эту ситуацию.

- Все должно быть строго в рамках закона, - подчеркнул глава региона. - Вопрос этот сложный. Мы следим за развитием событий. Обмениваемся мнениями. Когда принималось решение о запуске проекта, я говорил, что могут возникнуть сложности. Но меня тогда не услышали. Мы за законность. В Градостроительном кодексе все прописано – как начинать стройку, как ее сопровождать, какие действия предпринять, что нужно сделать, как нужно организовать все процедуры и так далее.

Понятно, что до определенного момента не все было сделано правильно, поэтому возникли определенные кривотолки, появились суждения, появились эмоции. Мы эмоциями не руководствуемся, мы продолжаем запрашивать информацию у соответствующих структур. Интересуемся тем, что там сейчас происходит, сами предпринимаем определенные действия, если ситуация на наш взгляд неправильная. Понятно, что пришлось вмешаться президенту, чтобы на месте будущей стройки с 15 июня больше не было никаких действий. И дальнейшее движение по проекту станет возможно только, только если все условия для реализации такого строительства будут соблюдены.

Жители Коми и Архангельской области уже полгода назад обращались к президенту с просьбой остановить стройку.Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

Поэтому еще раз повторюсь, мы за законность, только за законность. Все, кто пытается там сейчас хайпануть, встать на эту волну и какие-то лозунги выдвигать, считаю, делают это абсолютно неправильно. Ничего ими не предлагается, никакие действия, никакие соответствующие решения не вырабатываются. Стоят там машут чем-то, а потом пытаются, чтобы на них обратили внимание. Это лишняя трата времени, ресурсов. Их нужно тратить в мирных целях, гораздо более полезных для территории, для людей.

Экологи, не разобравшись говорят об опасностях. Информация оттуда поступает объективная. Они все это видят, могут поделиться своей точкой зрения, могут прокомментировать все действия, которые там происходят. Но не надо здесь добавлять ничего от себя, свои определенные ощущения.

Мы следим за ситуацией. У нас все исключительно в рамках закона. Люди, конечно, обеспокоены, озабочены, это логичное состояние. Все должно быть в рамках закона – проектные исследования, изыскания, соответствующие общественные обсуждения. Для нас главное - экологическая безопасность и здоровье жителей Коми. Нам надо мирно все решать, - завершил пояснения по стройке полигона для московского мусора Сергей Гапликов.

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