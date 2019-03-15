На станции Шиес экоактивиста придавили ковшом экскаватора

Прошедшей ночью на станции Шиес, где идет обустройство будущей свалки для московского мусора, произошло столкновение между участниками протестного движения с водителями грузовой технике. Все закончилось тем, что водитель экскаватора ковшом разнес в щепки вагончик, где жили добровольцы, дежурившие на стройке. Кроме того, тяжелым ковшом придавило архангельского активиста Владимира Колгута.

На станции Шиес произошло столкновениями между экоактивистами и рабочими стройки.Фото: Алиса КОЗЛОВА

Стычка началась прошедшей ночью около 23 часов. Колонна из 11 автомобилей Scania в сопровождении экскаватора пыталась покинуть территорию стройки через лесную дорогу, сообщает ИА "Северные Новости". Поскольку этот зимник не обозначен на картах, активисты считают его незаконным для передвижения техники. Напомним, вблизи лесной дороги в январе активисты установили вагончик, чтобы вести круглосуточное дежурство и не допускать проезда машин на огромную свалку для мусора из Московской области. Небольшой балок стал серьезной преградой для строительной техники. Тогда руководство стройки вызывало полицию, но у стражей правопорядка не нашлось поводов заставить активистов убрать вагончик.

Шиес: прорыв техники, люди ни что, давят техникой!.

Вчера ночью строители пустили в ход тяжелую технику. На лесную дорогу выехал экскаватор, который разрушил ковшом вагончик, а затем продолжил движение по дороге. Во время сноса балка ковшом придавило одного из молодых людей. Он жаловался на боль в груди и челюсти и был отправлен в больницу на автомобиле. Активисты, подоспевшие из Урдомы, пытались остановить движение экскаватора, однако тот продолжал ехать по дороге. И чуть не задавил одного из мужчин. Два большегруза двинулись вслед за экскаватором и смогли проехать 150-200 метров, после чего экскаватор вышел из строя, сломав несколько деревьев.

Таким был вагончик еще вчераФото: Алиса КОЗЛОВА

Сейчас от вагончика ничего не осталосьФото: Алиса КОЗЛОВА

Основным пострадавшим в ночном происшествии, тем не менее, был назван экскаваторщик. По словам очевидцев, водитель был нетрезвым, поэтому в какой-то момент не удержал равновесия и выпал из кабинки. В "КП в Коми" поступила информация о том, что водителя экскаватора отправили в больницу вертолетом санавиации.

Остальные самосвалы продолжали идти по зимнику. Экоактивисты пытались предотвратить движение автомобилей, но водители продолжали давить на газ, несмотря на то, что люди встали перед ними живым щитом. Вскоре вышла из строя одна из Scania, заблокировав движение отставшей группы грузовиков. По словам водителей большегрузов, они прибыли на станцию минувшим вечером для того, чтобы перегнать машины в Коми. Многие из них, судя по внешнему виду и поведению, были нетрезвые. А бригадир группы водителей в ходе конфликта сам признался, что пьян.

Стоит добавить, что среди жителей Урдомы создана группа быстрого реагирования, которая приезжает для поддержки дежурных по первому звонку. Ночью на станции собралось около 70-80 неравнодушных мужчин и женщин.

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