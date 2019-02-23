Дежурящим в Шиесе провокаторы подбросили алкоголь
В четверг, 21 февраля, дежурящим на строительстве мусорного полигона в Шиесе неизвестные провокаторы подбросили ящик водки и канистру спирта. Соответствующее видео появилось в соцсетях.
Противники строительства мусорного полигона в Шиесе круглосуточно дежурят с декабря прошлого года. Они живут в вагончике, находящемся в километре от стройки. 21 февраля дежурившие в Шиесе Александр Ганзиев и Виктор Савинко обнаружили под вагончиком 20 бутылок водки и 10 литров спирта. Находку они сняли на видео.
Шиес.
Перед камерой Савинко разбил все бутылки водки друг о друга, выбрасывая осколки в пакет.
- Мы за трезвый образ жизни и за чистый воздух в нашем краю, - сказал Ганзиев.
Затем Савинко сжег найденный спирт.
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ИСТОЧНИК KP.RU