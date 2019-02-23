2019-02-23T13:45:08+03:00
Общество

Дежурящим в Шиесе провокаторы подбросили алкоголь

Добровольцы обнаружили ящик водки и канистру спирта
Поделиться:
Протестующие дежурят в километре от стройкиПротестующие дежурят в километре от стройкиФото: Алиса КОЗЛОВА
Изменить размер текста:

В четверг, 21 февраля, дежурящим на строительстве мусорного полигона в Шиесе неизвестные провокаторы подбросили ящик водки и канистру спирта. Соответствующее видео появилось в соцсетях.

Противники строительства мусорного полигона в Шиесе круглосуточно дежурят с декабря прошлого года. Они живут в вагончике, находящемся в километре от стройки. 21 февраля дежурившие в Шиесе Александр Ганзиев и Виктор Савинко обнаружили под вагончиком 20 бутылок водки и 10 литров спирта. Находку они сняли на видео.

Шиес.

Перед камерой Савинко разбил все бутылки водки друг о друга, выбрасывая осколки в пакет.

- Мы за трезвый образ жизни и за чистый воздух в нашем краю, - сказал Ганзиев.

Затем Савинко сжег найденный спирт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Коммунисты готовят закон о запрете на ввоз мусора в Коми из других регионов

Аналогичный мораторий уже действует в Нижегородской области (подробности).

Все методы хороши: информационная война вокруг строительства мусорного полигона на Шиесе

«Комсомолка» представляет три случая, когда факты тесно переплетаются с вымыслом вокруг стройки на станции Шиес (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Геннадий Онищенко бьет тревогу в Европе: На Украине не прививают от кори, в январе заболели 15 тысяч, эпидемия может перекинуться на Россию
Экс-главсанврач и депутат Госдумы - по телефону из Вены, с сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ - в эфире Радио "Комсомольская правда" [аудио]
Новости 24
Администрацию Усинска хотят заставить ловить животных
Фигурист из Ухты Дитрий Алиев не представит Россию на чемпионате мира в Японии
Коммунисты готовят закон о запрете на ввоз мусора в Коми из других регионов
«Надо учиться всех раскидывать и идти первой»: лыжница Юлия Белорукова сделала выводы после неудачной гонки
Национальный парк "Югыд Ва" приглашает на лето волонтеров
На выходных погода в Коми удивит резкими перепадами от -30 до 0 градусов
Жена и сын погибшего в Ижемском районе сотрудника полиции доставлены санавиацией в Сыктывкар
В Сыктывкаре отменен утренний самолет в Москву
Ухтинец Дмитрий Алиев не справился с прыжками в финале Кубка России
ДТП в Ижемском районе: погибшими оказались сотрудник уголовного розыска сыктывкарской полиции и его 5-летняя дочь
В Коми родителей старшеклассников приглашают сдать ЕГЭ
Автоинформаторы в автобусах Сыктывкара «заговорят» на коми языке
В ДТП в Ижемском районе пострадали шесть человек
Парламентарии уточнили границу Коми и Архангельской области
Госсовет не согласовал вопрос для референдума о ввозе мусора из других регионов
Судебные приставы Коми разыскали ухтинку-должницу, которая живет без паспорта 17 лет