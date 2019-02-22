Коммунисты готовят закон о запрете на ввоз мусора в Коми из других регионов

СЕГОДНЯ 17:30 2019-02-22T17:38:40+03:00

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В стане "левых" зреют новые идеи по недопущению в Коми ситуации на станции Шиес Архангельской области. Напомним, на железнодорожном полустанке ведется обустройство будущего полигона для мусора из Москвы. Общественники, политики и экологи обеспокоены ситуацией с потенциальной свалкой и реализуют различные варианты протеста. После того, как Госсовет Коми не согласовал вопрос для референдума по ввозу мусора из других регионов России, инициативная группа от регионального отделения "КПРФ" намерена внести в парламент Коми закопроект о запрете на ввоз мусора из других регионов.

- Над проектом закона мы работаем уже не один месяц, поскольку предполагали, что инициатива с референдумом не пройдет. На сегодняшний день готова текстовая часть законопроекта, осталось подготовить пояснительную записку и финансово-экономическое обоснование. Сразу же заверяю всех: реализация этого закона не потребует расходов из бюджета Коми, - разъяснил "КП в Коми" один из авторов проекта закона Олег Михайлов.

Аналогичный закон действует в Нижегородской области. Там установлен мораторий на ввоз отходов из других регионов.

ИСТОЧНИК KP.RU