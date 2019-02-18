2019-02-18T12:50:34+03:00
Общество

Шиес в Коми не пройдет! Депутат-коммунист добивается референдума по поводу ввоза к нам мусора из других регионов страны

Фракция "Единая Россия" подготовила контрпредложение
Алиса КОЗЛОВА
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No pasaran! Шиес в Коми не пройдет!No pasaran! Шиес в Коми не пройдет!Фото: Алиса КОЗЛОВА
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В парламенте Коми намечается очередное столкновение мнений. На ближайшее заседание, которое запланировано на четверг, вынесены две противоречащие друг другу законодательные инициативы, которые косвенно связаны с обустройством свалки на станции Шиес. Депутат от КПРФ Олег Михайлов предложит провести референдум по поводу ввоза в республику отходов из других регионов. Незаконность почина коммуниста готова доказать спикер Госсовета Коми.

Олег Михайлов требует провести референдум по поводу ввоза в Коми отходов из других регионов Фото: Алиса КОЗЛОВА

Олег Михайлов требует провести референдум по поводу ввоза в Коми отходов из других регионовФото: Алиса КОЗЛОВА

"Согласны ли Вы с тем, что перемещение, обработка, обезвреживание, захоронение на территории Республика Коми отходов производства и потребления с территории других субъектов Российской Федерации должны быть запрещены?" - такой вопрос намерен вынести на референдум Олег Михайлов.

Не трудно догадаться, что инициатива депутата является законодательным откликом на строительство полигона для мусора вблизи свалки на станции Шиес Архангельской области. Там сейчас идет бурное обустройство экотехнопарка для утилизации и переработки отходов из Московской области. Скандальная стройка вызвала широкий общественный резонанс, в Коми и Архангельской области проводятся акции протеста - народ негодует. Законодательно застраховать республику от прецедента, созданного в Шиесе, попробует депутат Олег Михайлов.

- Если депутаты поддержат идею проведения референдума, то мы начнем сбор подписей жителей республики. Всего необходимо собрать 15 тысяч подписей, - уточнил депутат.

Пока "левый" коммунист готовил заслон для мусора, в стане "единороссов" созрело собственное контрпредложение. Спикер парламента республики Надежда Дорофеева включила в повестку дня выводы правовой экспертизы на постановление о референдуме. Юристы аппарата парламентария нашли массу противоречий в законодательном акте Олега Михайлова. Все претензии касаются формулировки вопроса, который противоречит региональным и федеральным законам. В частности, юристы пришли к выводу, что вопрос не исключает различных вариантов его толкования. В случае принятия инициативы председателя Госсовета Коми пакет документов с выводами экспертов будет направлен в Избирательную комиссию РК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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