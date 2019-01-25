Репортаж с границы Коми: как люди ведут партизанскую войну на скандальном полигоне в Шиесе
- Своим присутствием на Шиесе мы каждый день напоминаем, что протестное движение существует, что нас много и мы не поддерживаем строительство свалки, - объясняет Игорь Кучинский, житель поселка Лысемо Архангельской области. Вот уже три дня он вместе с Андреем Ермаковым из Яренска несет вахту вблизи резонансной стройки будущего полигона для мусора из Московской области. Вчера, 24 января, журналист "КП в Коми" вместе с общественниками посетила площадку, где идет обустройство мусорного полигона на границе Архангельской области и Республики Коми.
Добровольная вахта
Рев моторов строительной техники нарушил тишину шиесского леса буквально полгода назад. Тяжелые большегрузы, форвардеры и харвестеры приступили к вырубке лесных насаждений - началось обустройство будущего полигона для мусора из Московской области. И чем активнее шло строительство, тем сильнее нарастала волна протеста населения. За это время в Коми и Архангельской области проводились митинги и пикеты, а с 20 декабря началось дежурство добровольцев на самой станции.
Для активистов оборудовали небольшой строительный вагончик. Балок стал символом народного протеста. Три дня назад сюда заселились Игорь Кучинский и Андрей Ермаков - оба приняли дежурство от предшественников из Котласа, а через пару дней их сменят другие активисты. Внешне маленькое и неказистое помещение внутри технически оборудовано, как штаб Джеймса Бонда. Вагончик оснащен современной IT-технникой: сутками работает внешняя камера видеонаблюдения, есть интернет, сотовая связь, рация. Словом, все необходимое для передачи видео и фотографий нарушений со строительного объекта.
От леса очистили уже 64 гектара земли - и это только начало!Фото: Алиса КОЗЛОВА
Дежурных обеспечивают продуктами питания другие активисты, которые держат связь между собой в тематических пабликах в соцсетях: "Урдома против свалки на Шиесе", "Поморье не помойка", "Мы против свалки на Шиесе" - всего активисты зарегистрировали около 20 групп в "Вконтакте". Через соцсети набирают волонтеров, готовых добровольно нести вахту на грандиозной свалке, а также ведут сбор провизии, одежды и необходимой техники. Дежурство на Шиесе не оплачивается, но от желающих поддержать протестное движение на станции пока нет отбоя.
В маленьком вагончике несут круглосуточное дежурство участники протестного движенияФото: Алиса КОЗЛОВА
- В Урдоме все люди против этой стройки, но одно дело - разговоры на кухне, а другое - реальные поступки. Мы не отсиживаемся дома, не прячемся за чьи-то спины, а каждый день демонстрируем хозяевам этого сомнительного прожекта, что народ дорогу перекроет, на рельсы ляжет, но не пустит сюда мусор из Московской области, - с трудом сдерживает эмоции Андрей Ермаков.
Все зафиксированные нарушения активисты публикуют в социальных сетях. Обычно новости из Шиеса появляются на лентах каждый день.
Партизаны выискивают нарушения
Дежурных нередко называют партизанами, и это оправдано, ведь жить им приходится в полевых условиях. Но несмотря на бытовые сложности добровольцы готовы контролировать скандальную стройку круглые сутки. Уличная видеокамера направлена на переезд через железную дорогу. Де-юре крупногабаритный транспорт может перескать этот участок только раз в сутки, но для строителей будущей свалки закон не писан. Груженные грунтом и песком КамАЗы весь день прибывают на стройку через железнодорожные пути - видео всех нарушений в качестве доказательств передаются в прокуратуру Архангельской области и другие наздорные органы.
На станции Шиес несут вахту "желтые жилеты", но в отличие от французских активистов наши партизаны действуют в правовом полеФото: Алиса КОЗЛОВА
Распорядок дня дежурных включает в себя три-четыре обхода стройки. От простых работяг партизан отличают яркие жилеты кислотного цвета с надписью "Народный контроль". "У нас, как во Франции, тоже есть "желтые жилеты", - шутит Игорь Кучинский. Но в отличие от французских протестующих активисты Архангельской области и Коми ведут свою деятельность в правовом поле, используют все законные способы протеста и контроля за бурным строительством.
- Вот смотрите: экскаватор вырыл траншею возле железнодорожных путей. А что будет весной, когда почву размоет? В этом месте поезд пойдет под откос! - указывает на странности строительной деятельности Игорь Кучинский.
Игорь Кучинский и Андрей Ермаков дежурят на станции Шиес уже несколько днея.Фото: Алиса КОЗЛОВА
Работы вблизи станции ведутся беспрестанно: экскаваторы роют котлованы, грузовики вывозят грунт и прибывают на стройку с песком с Микуни.
На объекте работы кипят сутки напролет.Фото: Алиса КОЗЛОВА
Комментарии под запретом
В день моего приезда на станцию прибыли надзорные органы - прокуратура, управление Ростехнадзора и Росприродназдора Архангельской области, а также руководитель администрации поселка Мадмас. Но сотрудники госучреждений категорически отказались общаться с журналистами.
- Нам запрещено разговаривать с прессой, - объяснила нежелание отвечать на вопросы "Комсомолки" сотрудница управления Ростехнадзора Архангельской области.
Местные рабочие недружелюбно встречают активистов, могут и матом обложить.Фото: Алиса КОЗЛОВА
Видимо, аналогичный обет молчания дали и большинство рабочих. Попытки журналиста выяснить детали трудовых контрактов, условия работы и проживания не увенчались успехом. Один из работяг разговаривал со мной исключительно матом. Из обрушившейся ненормативной лексиси можно было понять, что партизаны прокололи шины его автомобиля и постоянно мозолят ему глаза. Более-менее общительными оказались молодые люди, заявившие, что приехали сюда из Санкт-Петербурга.
- Мы строим здесь водоочистные сооружения, приехали вахтой на три недели. Зарплату платят хорошую, больше 50 тысяч, но деньги дают в конвертах. Официально мы получаем 17 тысяч, - разговорился один из питерских вахтовиков.
Рабочие живут в двухэтажном бараке. Посторонних в это здание не пускают, поэтому никто из активистов ничего не знает о повседневном быте рядовых работяг. Известно только, что вместе с питерскими работягами в строительстве задействованы жители коми поселка Мадмас, поселков и деревень Ленского района Архангельской области. Их заработок варьируется от 40 до 60 тысяч рублей, и щедрые хозяева стройки обещают повысить зарплату.
Здесь живут рабочие. Посторонних в это здание не пускают.Фото: Алиса КОЗЛОВА
Рейд под надзором охранников
Деятельность партизан раздражает не только рабочих. Местные охранники так вообще с трудом сдерживают гнев. Так, во время нашего рейда один из сотрудников набросился с кулаками на общественницу только потому, что она проходила мимо входа в рабочий барак. Неадекватое проявление агрессии зафиксировали на видео все участники рейда по стройке. Ативисты отметили - такое происходит впервые. Обычно на стройке за ними всегда следуют охранники, но они никогда не распускали руки.
Стройка на Шиесе - это горы грунта, песка и котлованы.Фото: Алиса КОЗЛОВА
Что строим-то?
Любопытный факт: никто из задействованных на стройке не говорит о будущем объекте. О мусорной свалки как будто и не слышали. Конечно, помимо незначительных нарушений, которые фиксируют партизаны, на объекте хватает и более серьезных правонарушений. Достаточно вспомнить, что строительство ведется без предварительной экологической экспертизы и без необходимых разрешений.
Резонанская стройка уже обернулась уголовным делом: прокуратуру заинтересовал факт незаконной вырубки леса. На сегодня от насаждений очищено уже 64 гектара земли - и это не предел. В будущем строительная площадка будет разрастаться, захватывая все новые лесные территории. И на месте лесного массива, богатого дичью, ягодами и грибами, грозит появиться грандиозный мусорный полигон.
Но общественники готовы приложить все усилия, чтобы не допустить обустройство свалки на станции Шиес. С весны они планирует установить возле стройки уже целый палаточный городок.
P.S. "КП в Коми" направило запросы в надзорные органы Архангельской области, чтобы выяснить итоги вчерашних проверок и оснований для санкций.
Полгода назад станция Шиес стала строительной площадкойФото: Алиса КОЗЛОВА
Станция Шиес, где идет обустройство мусорного полигона для отходов из Московской области.24 января журналистка издания "Комсомольская правда в Коми" вместе с группой активистов движения "Поморье не помойка" побывала на станции Шиес, где идет бурное строительство будущего мусорного полигона под отходы из Московской области. Активисты организовали партизанское движения, они постоянно дежурят на строительном объекте и выявляют нарушения.
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