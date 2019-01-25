Репортаж с границы Коми: как люди ведут партизанскую войну на скандальном полигоне в Шиесе

- Своим присутствием на Шиесе мы каждый день напоминаем, что протестное движение существует, что нас много и мы не поддерживаем строительство свалки, - объясняет Игорь Кучинский, житель поселка Лысемо Архангельской области. Вот уже три дня он вместе с Андреем Ермаковым из Яренска несет вахту вблизи резонансной стройки будущего полигона для мусора из Московской области. Вчера, 24 января, журналист "КП в Коми" вместе с общественниками посетила площадку, где идет обустройство мусорного полигона на границе Архангельской области и Республики Коми.

Добровольная вахта

Рев моторов строительной техники нарушил тишину шиесского леса буквально полгода назад. Тяжелые большегрузы, форвардеры и харвестеры приступили к вырубке лесных насаждений - началось обустройство будущего полигона для мусора из Московской области. И чем активнее шло строительство, тем сильнее нарастала волна протеста населения. За это время в Коми и Архангельской области проводились митинги и пикеты, а с 20 декабря началось дежурство добровольцев на самой станции.

Для активистов оборудовали небольшой строительный вагончик. Балок стал символом народного протеста. Три дня назад сюда заселились Игорь Кучинский и Андрей Ермаков - оба приняли дежурство от предшественников из Котласа, а через пару дней их сменят другие активисты. Внешне маленькое и неказистое помещение внутри технически оборудовано, как штаб Джеймса Бонда. Вагончик оснащен современной IT-технникой: сутками работает внешняя камера видеонаблюдения, есть интернет, сотовая связь, рация. Словом, все необходимое для передачи видео и фотографий нарушений со строительного объекта.

От леса очистили уже 64 гектара земли - и это только начало!Фото: Алиса КОЗЛОВА

Дежурных обеспечивают продуктами питания другие активисты, которые держат связь между собой в тематических пабликах в соцсетях: "Урдома против свалки на Шиесе", "Поморье не помойка", "Мы против свалки на Шиесе" - всего активисты зарегистрировали около 20 групп в "Вконтакте". Через соцсети набирают волонтеров, готовых добровольно нести вахту на грандиозной свалке, а также ведут сбор провизии, одежды и необходимой техники. Дежурство на Шиесе не оплачивается, но от желающих поддержать протестное движение на станции пока нет отбоя.

В маленьком вагончике несут круглосуточное дежурство участники протестного движенияФото: Алиса КОЗЛОВА

- В Урдоме все люди против этой стройки, но одно дело - разговоры на кухне, а другое - реальные поступки. Мы не отсиживаемся дома, не прячемся за чьи-то спины, а каждый день демонстрируем хозяевам этого сомнительного прожекта, что народ дорогу перекроет, на рельсы ляжет, но не пустит сюда мусор из Московской области, - с трудом сдерживает эмоции Андрей Ермаков.

Все зафиксированные нарушения активисты публикуют в социальных сетях. Обычно новости из Шиеса появляются на лентах каждый день.

Партизаны выискивают нарушения

Дежурных нередко называют партизанами, и это оправдано, ведь жить им приходится в полевых условиях. Но несмотря на бытовые сложности добровольцы готовы контролировать скандальную стройку круглые сутки. Уличная видеокамера направлена на переезд через железную дорогу. Де-юре крупногабаритный транспорт может перескать этот участок только раз в сутки, но для строителей будущей свалки закон не писан. Груженные грунтом и песком КамАЗы весь день прибывают на стройку через железнодорожные пути - видео всех нарушений в качестве доказательств передаются в прокуратуру Архангельской области и другие наздорные органы.

На станции Шиес несут вахту "желтые жилеты", но в отличие от французских активистов наши партизаны действуют в правовом полеФото: Алиса КОЗЛОВА

Распорядок дня дежурных включает в себя три-четыре обхода стройки. От простых работяг партизан отличают яркие жилеты кислотного цвета с надписью "Народный контроль". "У нас, как во Франции, тоже есть "желтые жилеты", - шутит Игорь Кучинский. Но в отличие от французских протестующих активисты Архангельской области и Коми ведут свою деятельность в правовом поле, используют все законные способы протеста и контроля за бурным строительством.

- Вот смотрите: экскаватор вырыл траншею возле железнодорожных путей. А что будет весной, когда почву размоет? В этом месте поезд пойдет под откос! - указывает на странности строительной деятельности Игорь Кучинский.

Игорь Кучинский и Андрей Ермаков дежурят на станции Шиес уже несколько днея.Фото: Алиса КОЗЛОВА

Работы вблизи станции ведутся беспрестанно: экскаваторы роют котлованы, грузовики вывозят грунт и прибывают на стройку с песком с Микуни.

На объекте работы кипят сутки напролет.Фото: Алиса КОЗЛОВА

Комментарии под запретом

В день моего приезда на станцию прибыли надзорные органы - прокуратура, управление Ростехнадзора и Росприродназдора Архангельской области, а также руководитель администрации поселка Мадмас. Но сотрудники госучреждений категорически отказались общаться с журналистами.

- Нам запрещено разговаривать с прессой, - объяснила нежелание отвечать на вопросы "Комсомолки" сотрудница управления Ростехнадзора Архангельской области.

Местные рабочие недружелюбно встречают активистов, могут и матом обложить.Фото: Алиса КОЗЛОВА

Видимо, аналогичный обет молчания дали и большинство рабочих. Попытки журналиста выяснить детали трудовых контрактов, условия работы и проживания не увенчались успехом. Один из работяг разговаривал со мной исключительно матом. Из обрушившейся ненормативной лексиси можно было понять, что партизаны прокололи шины его автомобиля и постоянно мозолят ему глаза. Более-менее общительными оказались молодые люди, заявившие, что приехали сюда из Санкт-Петербурга.

- Мы строим здесь водоочистные сооружения, приехали вахтой на три недели. Зарплату платят хорошую, больше 50 тысяч, но деньги дают в конвертах. Официально мы получаем 17 тысяч, - разговорился один из питерских вахтовиков.

Рабочие живут в двухэтажном бараке. Посторонних в это здание не пускают, поэтому никто из активистов ничего не знает о повседневном быте рядовых работяг. Известно только, что вместе с питерскими работягами в строительстве задействованы жители коми поселка Мадмас, поселков и деревень Ленского района Архангельской области. Их заработок варьируется от 40 до 60 тысяч рублей, и щедрые хозяева стройки обещают повысить зарплату.

Здесь живут рабочие. Посторонних в это здание не пускают.Фото: Алиса КОЗЛОВА

Рейд под надзором охранников

Деятельность партизан раздражает не только рабочих. Местные охранники так вообще с трудом сдерживают гнев. Так, во время нашего рейда один из сотрудников набросился с кулаками на общественницу только потому, что она проходила мимо входа в рабочий барак. Неадекватое проявление агрессии зафиксировали на видео все участники рейда по стройке. Ативисты отметили - такое происходит впервые. Обычно на стройке за ними всегда следуют охранники, но они никогда не распускали руки.

Стройка на Шиесе - это горы грунта, песка и котлованы.Фото: Алиса КОЗЛОВА

Что строим-то?

Любопытный факт: никто из задействованных на стройке не говорит о будущем объекте. О мусорной свалки как будто и не слышали. Конечно, помимо незначительных нарушений, которые фиксируют партизаны, на объекте хватает и более серьезных правонарушений. Достаточно вспомнить, что строительство ведется без предварительной экологической экспертизы и без необходимых разрешений.

Резонанская стройка уже обернулась уголовным делом: прокуратуру заинтересовал факт незаконной вырубки леса. На сегодня от насаждений очищено уже 64 гектара земли - и это не предел. В будущем строительная площадка будет разрастаться, захватывая все новые лесные территории. И на месте лесного массива, богатого дичью, ягодами и грибами, грозит появиться грандиозный мусорный полигон.

Но общественники готовы приложить все усилия, чтобы не допустить обустройство свалки на станции Шиес. С весны они планирует установить возле стройки уже целый палаточный городок.

P.S. "КП в Коми" направило запросы в надзорные органы Архангельской области, чтобы выяснить итоги вчерашних проверок и оснований для санкций.

Полгода назад станция Шиес стала строительной площадкойФото: Алиса КОЗЛОВА