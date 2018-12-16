На помощь борющимся против свалки в Шиесе собрали почти 200 тысяч рублей

В сети объявили сбор средств на помощь людям, борющимся против строительства мусорного полигона в Шиесе. За три дня удалось собрать почти 200 тысяч рублей.

Сбор средств начался 12 декабря. По состоянию на 15 декабря удалось собрать 183 248 рублей. При этом деньги продолжают поступать. Активисты сообщают, что им нужны мужчины для выезда на место ведения работ. Им также требуется электрогенератор, газовый баллон, газовая плитка, большая армейская палатка, бензин и спальные мешки). Кроме того, протестующим нужны камеры наружной фиксации, фотоаппарат, лыжи охотничьи, навигатор, продукты и просто финансовая помощь.

Напомним, 14 декабря в Урдоме (Архангельская область) состоялась презентация проекта «экотехнопарка Шиес». В какой-то момент люди повернулись спиной к тем, кто ее проводил. Собравшиеся скандировали лозунги и пели «Вставай, страна огромная…».