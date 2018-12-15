В Урдоме пытались презентовать «экотехнопарк Шиес»: весь зал встал и повернулся спиной

В пятницу, 14 декабря, в Урдоме (Архангельская область) состоялась презентация проекта «экотехнопарка Шиес». В какой-то момент люди повернулись спиной к тем, кто ее проводил.

Встречу с жителями Ленского района Архангельской области на тему строительства мусорного полигона провели заместитель председателя правительства области Евгений Фоменко и исполнительный директор подрядчика ООО «Технопарк» Олег Панкратов. Мероприятие было снято на видео.

На встречу с жителями Урдомы оба спикера опоздали. Собравшиеся начали скандировать: «Руки прочь от Шиеса!», «Чемодан, вокзал, столица!», «Родиной не торгуем!», «Поморье не помойка!», «Шиш вам, а не Шиес!», «Москва, храни свой мусор у себя!» и «Урдоме — чистый воздух!». Не дождавшись столичных гостей, на 15-й минуте жители запели «Вставай, страна огромная…».

Ранее аналогичное мероприятие провели в ЯренскеФото: ВКонтакте

Фоменко и Панкратов вышли на сцену только на 21-й минуте, их встретили топаньем и свистом. Зампред правительства области начал свое выступление, тогда как собравшиеся скандировали: «Позор!». После этого слово взял Панкратов. Исполнительный директор начал выступление с презентации ролика, однако зал встал и повернулся к нему спиной, скандируя: «Против!».

Ранее аналогичное мероприятие провели в ЯренскеФото: ВКонтакте

После ролика Панкратов заявил, что урдомчане получат выгоды, например, будет построена переправа. Ему ответили свистом и выкриками: «Пошел вон!», «Позор!». Панкратов добавил, что мусорная свалка создаст новые рабочие места, что средняя заработная плата на полигоне будет составлять порядка 40 тысяч рублей, но народ его уже не слушал. В зале стоял свист, шум, скандирование: «Позор!», «Нас не будет!».

Почти все присутствующие были с различными самодельными плакатами, которые выражали несогласие присутствующих с инициативой областных властей: «Против!», «Руки прочь от Шиеса», «Власть, остановите незаконную свалку в Шиесе».

Ранее, в четверг, аналогичное мероприятие пытались провести в Яренске. Местные жители также освистали Фоменко и Панкратова.