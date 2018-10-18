2018-10-18T14:46:46+03:00
Общество

Будущий мусорный полигон в Архангельской области будет называться очень современно: экотехнопарк "Шиес"

Экологически чистое место станет полигоном для хранения мусора из Московской области
Алиса КОЗЛОВА
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На станции Шиес расчищается лес под будущую мусорную свалку. Фото: группа "Урдома.Online" в соцсети "Вконтакте"На станции Шиес расчищается лес под будущую мусорную свалку. Фото: группа "Урдома.Online" в соцсети "Вконтакте"Фото: vk.com
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Правительство Архангельской области бодро отчиталось о планах по обустройству современного мусорного полигона на станции Шиес в Ленском районе. Уже через полтора года там будут запущены в действие иновационные и экологически безопасные инфрасктруктуры для утилизации твердых коммунальных отходов. Весь масштабный проект, под который уже вырубили гектары леса, планируют назвать экотехнопарк "Шиес".

Напомним, будущий мусорный полигон волнует не только поморцев, но и жителей Коми - свалка появится в 30 километрах от усть-вымского поселка Мадмас, расстояние от Шиеса до Сыктывкара по прямой составляет всего-лишь 90 километров. И жители Коми также неоднократно в открытую высказывали недовольство по поводу соседства с предполагаемой гигантской свалкой.

Но пока народ негодует, власти Поморья строят большие планы по поводу будущего полигона. Сегодня по местному телевидению руководитель областного агентства стратегических разработок Игорь Девятко заявил, что уже через полтора года на станции Шиес заработает современный экотехнопарк "Шиес".

- Это приоритетных инвестиционные проект транспортировки и хранения твердых бытовых отходов, который позволит максимально безопасный с точки зрения воздействия на окружающую среду, - пообещал Игорь Девятко.

На станции Шиес решено внедрять передовой опыт европейский стран: мусор будут привозить в брикетах, отходы предварительно отсортируют и спрессуют. Герметично упакованный мусор устойчив к перепадам температуры и высокой влажности. Но при этом экотехнопарк дает 500 рабочих мест со средней заработной платой в сумме 44 тысяч рублей.

Через полтора года в регионе планируют ввести в эксплуатацию экотехнопарк Шиес .Об этом заявили сегодня в правительстве области на заседании рабочей группы, где рассматривали инвестпроекты. Более того, строительство ЭкоТехноПарка в Ленском районе может получить статус приоритетного инвестиционного проекта.

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