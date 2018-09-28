Скандал с мусорным полигоном на границе Коми и Архангельской области вылился в уголовное дело

СЕГОДНЯ 12:10 2018-09-28T12:24:49+03:00

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Скандальная история с обустройством свалки и будущего мусороперерабатывающего завода на границе Архангельской области и Коми получила неожиданный поворот. И эта ситуация уж точно обрадовала жителей поселка Урдома, вблизи которого - рядом со станцией Шиес - активно очищалась от лесных насаждений территория для предполагаемого мусорного полигона. Местные правоохранительные органы заявили о незаконности вырубки леса. Возбуждено уголовное дело.

Таким образом скандал с обустройством свалки и мусоросжигающего предприятия вылился в уголовное расследование. Сейчас местность изучают следователи. По предварительным оценкам, экологический ущерб составил 1,4 миллиона рублей. Об этом сообщает издание www.29.ru со ссылкой на ОМВД России по Ленскому району.

Вблизи станции Шиес вырублены гектары леса. Страшно подумать, сколько лет уйдет на его восстановление.Фото: группа "Урдома.Online" в соцсети "Вконтакте"Фото: vk.com

Работы вблизи станции Шиес проводит некое ООО "Технопарк". Подрядчики, получившие землю на правах субаренды, уже успели вырубить лес и сняли верхний слой грунта. Любопытное дело: природоохранные органы выявили, что "Технопарк" проводит работы на птичьих правах. Во всяком случае, когда на стройку близи Шиеса нагрянула проверка Управления Росприроднадзора по Архангельской области никто не смог предоставить им разрешение на строительство. Выяснилось, что предприятие не оформляло документы на природопользование. В Управлении Росприроднадзора нет никакой информации о наименовании и назначении объекта, строительство которого началось в середине августа вблизи станции Шиес.

Местные жители сообщили "КП в Коми", что 8 октября в правительстве Архангельской области состоится презентация проекта мусоросжигающего завода. Кто именно приедет в столицу Поморья, им неизвестно.

Напомним, в середине августа 2018 года в Архангельской области разгорелся скандал: жители поселка Урдома были возмущены начавшимися строительными работами железнодорожной вблизи станции Шиес. На станцию прибыли составы со строительной техникой, вагонами для рабочих, железобетонными плитами. Началась вырубка леса и обустройство строительной площадки. Жители Урдомы случайным образом узнали, с чем связана такая внезапная активность вблизи станции: рабочие им сообщили о будущей свалке и мусоросортировочной линии и мусоросжигающего завода на данном месте. Естественно, этот факт вызвал недовольство у рядовых граждан. Но негативный настрой усилило еще и то, что мусор будут везти аж из Московской области. Проще говоря, отходы Первопрестольной и области решено сбрасывать и перерабатывать в Архангельской области. В Урдоме начались массовые волнения, люди проводили митинги и пикеты, писали жалобы в прокуратуру и полицию. Волна протеста докатилась и до Коми, жители Урдомы и наши общественники и активисты провели совместные протестные мероприятия в Сыктывкаре. Отметим, что ситуация напрямую касается жителей Усть-Вымского района нашей республики, ведь предполагаемая свалка будет находиться в 30 километрах от поселка Мадмас.

"КП в Коми" продолжает следить за скандальной историей.