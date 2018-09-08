"Московские отходы - на Рублевку в огороды!" - к активистам КПРФ присоединились общественники из Урдомы

В коми представители левого политического фронта продолжают протестовать против повышения пенсионного возраста. В прошедшее воскресенье в Ухте и Воркуте представители "КПРФ" вышли в центры своих городов, чтобы во всеуслышание сказать свое решительное "нет" пенсионной реформе, а вчерашним вечером в Сыктывкаре лидеры регионального отделения компартии развернули красные знамена на Театральной площади.

На Театральную площадь пришли те, кто не согласен с пенсионной реформойФото: Алиса КОЗЛОВА

Под флаги КПРФ встали гости из архангельского поселка Урдома, где планируется обустроить мусорный полигон для отходов из Московской области. На митинге взучали лозунги против повышения пенсионного возраста, свалки вблизи Урдомы, роста цен на бензин и увеличения налогов, а также за сохранение коми языка. Пламенные речи спикеров перемежались эмоцинальными выступлениями поэта Маяка, читавшего на разрыв аорты стихи протестного содержания. Антиправительственный настрой населения отражали тексты на лозунгах и плакатах: "ЕдроВедро", "В гробу увидим эту пенсию", "Европейский пенсионный возраст начинается с европейских зарплат", "Бензин становится дороже и шире у олигархов рожи", "Наши пенсии - в офшорах".

Сыктывкарцы поддержали митинг против пенсионной реформыФото: Алиса КОЗЛОВА

В числе первых на Театральной площади отметился лидер Ленинского коммунистического союза молодежи Николай Удоратин.

- Все проблемы бьют по незащищенным слоям населения, к которым относятся студенчество, молодые семьи и работающая молодежь. Самая главная проблема молодежи - это проблема трудоустройства, особенно это коснулось Коми. У нас студенты, оканчивая высшие и среднепрофессиональные учебные заведения, берут свои дипломы и уезжают в Москву, Санкт-Петербург и другие большие города. А все потому, что там есть работа. В селах молодежь спивается по той же причине. А теперь представьте, если антинародная пенсионная реформа вступит в силу, то это ударит по молодежи - молодые специалисты не смогут найти работу, - заявил Николай Удоратин.

Николай Удоратин: "Если антинародная пенсионная реформа вступит в силу, то это ударит по молодежи!"Фото: Алиса КОЗЛОВА

Перспективы современной молодежи, по мнению спикера, крайне печальны: нынешнее студенчество выйдет на пенсию через 40-50 лет, за эти годы антинародное правительство вновь увеличит пенсионный возраст или даже отменит пенсионные льготы.

- Какой смысл нам, молодым специалистам, искать работу с белыми зарплатами, платить налоги, когда они все уйдут в карманы чинушам. А нам до пенсии не дожить! Граждане, пора показать все народное негодование! - призывал с трибун товарищ Удоратин.

Александр Вербин: "Партия власти обслуживает современную буржуазию - олигархат."Фото: Алиса КОЗЛОВА

Тему подхватил Александр Вербин, секретарь сыктывкарского горкома "Российской коммунистической рабочей партии", напомнивший о философе Геогене, который бил палкой тех, кого не считал людьми.

- Нельзя быть овощем! Нужно бороться за свои права, особенно в сегодняшней ситуации. Недавно я встретил молодых рабочих и спросил, что они думают о пенсионной реформе. Ребята ответили мне, что им уже нечего терять, - вкратце пересказал диалог Александр Вербин.

Представитель РКРП поделился своим видением общественно-политического устройства в стране: "Единая Россия" обслуживает современную буржуазию - олигархат, а антиправительственные партии отстаивают интересы простого народа.

- Страной правит жалкая стая олигархов, которые пришли к власти еще в 90-е годы. Они выводят в офшоры миллиарды, а нам говорят, что у них нет денег на пенсии. Это они сегодня восстанавливают свои банки и бизнес за счет народа, они создали иллюзию демократии, а, на самом деле, в стране установлена диктатура капитала, - подчеркнул Александр Вербин.

Отдельным блоком в сценарий митинга входили выступления гостей из Урдомы Архангельской области. Соседи прибыли в столицу Коми, чтобы подогреть негативный настрой жителей столицы Коми по поводу предполагаемого обустройства полигона твердых бытовых отходов из Московской области.

Митинг коммунистов коми поддержали общественники из Архангельской областиФото: Алиса КОЗЛОВА

Первой выступила лидер инициативной группы "Чистая Урдома" Светлана Бабенко.

- На русском Севере всегда жили люди честные, прямолинейные и порядочные. Сейчас мы можем потерять нашу малую родину. Дело в том, что некий инвестор, чье имя не оглашается, решил построить в 30 километрах от станции Шиес мусорный полигон. Местные жители категорически против данного проекта. Пусть инвестор и подрядчик, который будет обустраивать свалку, пакуют чемоданы и уезжают с нашего любимого севера домой. Мы хотим на своей земле! Хотим дышать чистым воздухом! - заявила Светлана Бабенко.

Светлана сообщила митингующим, что сейчас на станции Шиес творится настоящий беспредел: вырубаются леса на площади 44 гектара, завозится строительная и грузовая техника, а также железобетонные плиты, идет трудоустройство рабочих на будущий мусоросжигающий завод. Будущих сотрудников предприятия принимают на "черную" зарплату, людей заселяют в антисанитарные условия. Сотрудникам железнодорожной станции под страхом увольнения запретили вести разговоры на тему будущей свалки.

- Московские отходы - на Рублевку в огороды! - поддержал гостью из соседнего региона Виктор Вишневецкий, помощник депутата Госсовета Коми от "КПРФ".

Народ не сдерживает гнев!Фото: Алиса КОЗЛОВА

Весьма эмоционально об экологической угрозе, сопряженной с будущим полигоном ТБО в Урдоме, высказалась сыктывкарская общественница Елена Майле.

- Казалось, после пенсионной реформы мы достигли дна, но снизу постучали. Оказывается, есть нечто худшее, чем не дожить до пенсии. Это жить в чьих-то экскрементах, в условиях, которые унижают чувство собственного достоинства. После резонансных скандалов в Москве и Московской области власть решила взвалить эту проблему на хрупкие плечи жителей Севера. Мы не готовы в очередной раз все перетерпеть. Нет муссорному гетто на границе Коми и Архангельской области! Нет чужому мусору на нашей земле! Руки прочь от Шиеса! - во весь голос требовала Елена Майле.

Помимо коммунистических знамен на митинге был развернут государственный флаг КомиФото: Алиса КОЗЛОВА

Политические и экологические требования дополнила своим выступлением сыктывкарка Людмилы Туркиной, посвященное необходимости сохранять коми язык.

- Бур рыт, дорогие земляки. Мы говорим о пенсионной реформе, но сегодня остро стоит вопрос о существовании Республики Коми. Кто может управлять нашим регионом, построить эффективную экономику - только человек, не потерявший связь со своими корнями. Именно сейчас вместе с пакетом документов о повышении акцизов и НДС прошел документ об исключении языков коренных народов из системы общего образования. Когда мы говорим, что хотим видеть сильную и мощную республику, мы заявляем, что должны слышать коми речь. Родной язык - нематериальное духовное достояние республики, - высказала свою позицию Людмила Туркина.

По итогам митинга участники единодушно проголосовали за итоговую резолюцию, в которой были зафиксированы следующие требования: отмена пенсионной реформы, мораторий на рост цен на бензин и возврат их на уровень декабря 2017 года, изучение коми языка в системе общего образования, введение прогрессивного налога на доходы и роскошь, отмена всех антисоциальные и антиконституционные законов.