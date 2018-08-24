2018-08-24T10:11:11+03:00
Общество

Слухи в соцсетях: поезд с мусором из Московской области поехал через Коми?

Жители Урдомы готовятся к большой акции протеста
Алиса КОЗЛОВА
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В группе "Урдома Online" заявляется, что это и есть тот самый мусор, который планируется утилизировать вблизи границы Архангельской области и Коми. Фото: группа "Урдома Online" в соцсети "Вконтакте"В группе "Урдома Online" заявляется, что это и есть тот самый мусор, который планируется утилизировать вблизи границы Архангельской области и Коми. Фото: группа "Урдома Online" в соцсети "Вконтакте"Фото: vk.com
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Жители поселка Урдома Архангельской области намерены провести акцию протеста, чтобы сказать свое решительное "нет" полигону твердых бытовых отходов в Ленском районе. Напомним, что потенциальная свалка может нанести урон не только местной окружающей среде, но и экологии Коми. Утилизация мусора будет проводиться в 20 километрах от усть-вымского поселка Мадмас. Отходы в Урдому планируется привозить из Москвы и Московской области.

Митинг запланирован на 26 августа и начнется в 13 часов, организаторы акции предполагают, что под знамена протестующих встанут около 3 тысяч человек. Центральный лозунг митинга - "Руки прочь от Шиеса" (на станцию Шиес планируется привозить мусор).

Напомним, первую партию мусора из Московской области - 56 вагонов - жители Урдомы ждали еще 20 августа. Люди готовы были лечь на рельсы, чтобы не пустить состав на станцию. Но "мусорный" поезд так и не прибыл на станцию Шиес.

Вчера в соцсетях появилась информация, что вагоны с мусором все-таки выехали из Московской области по северному направлению. В группе "Урдома Online" в соцсети "Вконтакте" опубликованы фотографии вагонов с мусором. Автор фотографий Григорий Едемский утверждает, что снимки были сделаны 20 августа на станции "Люберцы-2". В паблике выдвигаются две версии задержания поезда. Первая - поезд с мусором поехал в Шиес через Коми. Вторая - поезд останосили на полпути к Архангельской области до 9 сентября.

Свалка будет расположена всего в 20 километрах от усть-вымского поселка Мадмас. Фото: группа "Урдома Online" в соцсети "Вконтакте" Фото: vk.com

Свалка будет расположена всего в 20 километрах от усть-вымского поселка Мадмас. Фото: группа "Урдома Online" в соцсети "Вконтакте"Фото: vk.com

Этот документ был опубликован в группе "Урдома Online" в соцсети "Вконтакте" Фото: vk.com

Этот документ был опубликован в группе "Урдома Online" в соцсети "Вконтакте"Фото: vk.com

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