Слухи в соцсетях: поезд с мусором из Московской области поехал через Коми?
Жители поселка Урдома Архангельской области намерены провести акцию протеста, чтобы сказать свое решительное "нет" полигону твердых бытовых отходов в Ленском районе. Напомним, что потенциальная свалка может нанести урон не только местной окружающей среде, но и экологии Коми. Утилизация мусора будет проводиться в 20 километрах от усть-вымского поселка Мадмас. Отходы в Урдому планируется привозить из Москвы и Московской области.
Митинг запланирован на 26 августа и начнется в 13 часов, организаторы акции предполагают, что под знамена протестующих встанут около 3 тысяч человек. Центральный лозунг митинга - "Руки прочь от Шиеса" (на станцию Шиес планируется привозить мусор).
Напомним, первую партию мусора из Московской области - 56 вагонов - жители Урдомы ждали еще 20 августа. Люди готовы были лечь на рельсы, чтобы не пустить состав на станцию. Но "мусорный" поезд так и не прибыл на станцию Шиес.
Вчера в соцсетях появилась информация, что вагоны с мусором все-таки выехали из Московской области по северному направлению. В группе "Урдома Online" в соцсети "Вконтакте" опубликованы фотографии вагонов с мусором. Автор фотографий Григорий Едемский утверждает, что снимки были сделаны 20 августа на станции "Люберцы-2". В паблике выдвигаются две версии задержания поезда. Первая - поезд с мусором поехал в Шиес через Коми. Вторая - поезд останосили на полпути к Архангельской области до 9 сентября.
Свалка будет расположена всего в 20 километрах от усть-вымского поселка Мадмас. Фото: группа "Урдома Online" в соцсети "Вконтакте"Фото: vk.com
Этот документ был опубликован в группе "Урдома Online" в соцсети "Вконтакте"Фото: vk.com