Люди хотели ложиться на рельсы, чтобы не пропустить 56 вагонов с мусором из Московской области

СЕГОДНЯ 11:50 2018-08-21T12:06:25+03:00

Мусорная свалка на границе Архангельской области и Коми будет располагаться в 20 километрах от поселка Мадмас и в 120 километрах от Сыктывкара. Фото: Из архива "КП"

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Ожидаемый железнодорожный состав с 56 вагонами, до отказа забитыми мусором из Московской области, не приедет на станцию Шиес Архангельской области. Местные жители напряженно ждали поезд и в знак протеста готовы были лечь на рельсы. Напомним, народный гнев связан с планами по обсутройству полигона ТБО вблизи поселка Урдома. Гигантская свалка нанесет экологический урон не только Архангельской области, но и Республики Коми, поскольку предполагаемый полигон будет расположен в 20 километрах от усть-вымского поселка Мадмас.

Новость о том, что мусорный поезд из города Люберцы (Московская область) отменен жителям Урдомы сообщила депутат областного собрания Ольга Виткова. Вчера народная избранница специально приехала в поселок, чтобы пообщаться с местными жителями.

— Информацию о том, что вагоны не будут отправлены в Люберцах 20 августа, озвучили мне в правительстве Архангельской области, слышала, что до конца августа никаких составов не будет, — заявила Ольга Виткова журналистам интернет-издания 29.ru. — Но все это только на словах, письменно пока нигде не подтверждено. Сейчас я еду на станцию Шиес, чтобы посмотреть, какие работы идут на территории, — не знаю, пустят ли меня туда. И захотят ли общаться.

Жители Урдомы и всего Ленского района, которые обеспокоены ситуацией, предполагают, что поезд просто сменит расписание, поскольку дату и время его прибытия опубликовали не только разные паблики в соцсетях, но и некоторые СМИ области.

— Все ждали вагоны, честно говоря, люди хотели на рельсы ложиться, — говорит житель Урдомы Николай Викторов.

Жители предполагают, что депутату Витковой дана команда не вмешиваться в эту историю, но она не может остаться в стороне.

— Сейчас многие боятся за свою репутацию. Глава района Алексей Торков, к примеру, не стал подписываться против объекта на станции Шиес, когда местные общественники собирали подписи у населения. Возможно, идет давление на разных уровнях, — считает Николай Викторов.

Николай Викторов отметил, что с организаторами акции протеста уже работает полиция, людей вызывают на предупредительные беседы.

— Идет приглушение протеста, — считает местный житель. — Мне известно, что главный врач больницы в Яренске собрала всех врачей и медсестёр и сказала, что ей звонили сверху. Предупредили, что если они не прекратят собирать подписи против свалки, то ей придётся распрощаться со своей должностью. Так что и в больнице теперь эта тема в запрете.

В свою очередь депутат Ольга Виткова в комментарии 29.ru отметила, что никакого давления со стороны областной власти не ощущает, по ее словам — «на депутата надавить сложно».

— Я просто хочу разобраться в ситуации, — комментирует она, — все, что на встрече с жителями Ленского района говорил заместитель руководителя администрации губернатора Архангельской области и правительства Архангельской области Евгений Фоменко, противоречит тому, что происходит на деле, — все надеялись, что этот вопрос будет отрегулирован в правовом поле. Однако информация с площадки Шиес — иная.

Напомним, информация о том, что 21 августа в Поморье придут первые вагоны с мусором из Москвы стала известна из корпоративной переписки, работники станции Шиес передали жителям Ленского района телефонограмму, в которой были указаны точные числа отправления и прибытия состава.