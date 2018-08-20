Экологи Коми: «Везти мусор из Москвы в регионы аморально»

СЕГОДНЯ 20:00 2018-08-20T20:11:21+03:00

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Интернет продолжают будораживать новости из небольшого поселка Урдома Архангельской области. Местные жители уверены, что в скором времени в их районе появится мусорная свалка, куда будут привозить отходы из Московской области. Не убеждает урдомчан и обещания официальных лиц о том, что пока что им не о чем беспокоиться и проект находится только на стадии разработки.

В Коми пристальнее всего за ситуацией в Урдоме следят жители поселка Мадмас Усть-Вымского района. Поселение, в котором проживают около 700 человек, находится в 20 км от возможного места полигона ТБО. Татьяна Пронько и.о. главы администрации поселка Мадмас рассказала, что местные жители обеспокоены новостями из соседней области.

- Мы отрицательно относимся к происходящему. В правительстве Коми нас говорят, что пока стадия изыскательских работ, а в итоге в Урдоме построят завод по переработке древесины и отходов, но каких именно отходов – не уточняют. Но мы видим, что там уже ведутся работы. Сейчас создали петицию, которую подписали более 300 человек. Мы выступаем против строительства свалки на границе с Архангельской областью, - подчеркнула Татьяна Пронько.

Коми поселок Мадмас находиться ближе всего к возможной будущей свалке

В администрации также рассказали, что в поселке обсуждают, якобы из Москвы в Мадмас скоро приедут специалисты, которые будут нанимать рабочих для станции Шиес.

- Люди без работы, их устроит все, что им предложат. Говорят о 200 рабочих местах. В администрацию уже приходят и спрашивают, когда приедут эти московские специалисты? А мы ничего об этом не знаем, - возмущается замглавы поселка. – Нас самих пугает отсутствие информации.

Журналисты «КП-Коми» на себе убедились, что получить полноценную информацию о назначении стройки на границе Коми и Архангельской области затруднительно. Есть ощущение, что жителей регионов предпочитают держать в неведении, нежели дать детальные ответы и позволить им быть ответственными за свои земли. Редакция продолжит следить за развитием ситуации.

По словам местных жителей на станции Шиес уже вовсю ведутся строительные работы

Мнение жителей

Антон Митюгин (Котлас):

- Такого рода проекты не должны пропихиваться втихую, без обсуждения с людьми, которые живут в регионе и которых затрагивает проблема нарушения экологии непосредственным образом.

Ирина Рябчикова (Урдома):

- Я против свалки московских отходов, так как это экологическая катастрофа для всего района и всей области. Я хочу спокойно дожить до старости и чтоб рядом жили и росли мои дети и внуки. А что их ждет?

Любовь Щеголева (Яренск):

- Это произвол и беззаконие! Зачем, спрашивается, нам нужна гигантская свалка с мусором из первопрестольной, когда нам своего хватает! Народ близлежащих населенных пунктов, в том числе входящих и в Коми, в панике: как так? Техника на станцию поступает каждый день, лес вырубают, роют котлован - для чего такой объем работ? Хотя нам говорили, что без изысканий на территории станции и публичных слушаний ничего строиться не будет! Получается, нас обманули?

Компетентно

Татьяна Тихонова, кандидат экономических наук, зав. лабораторией экономики природопользования Института социально-экономических и энергетических проблем Севера:

- Не считаю целесообразным транспортировать мусор из Московской области в Архангельскую. Что мешает Собянину и Воробьеву построить мусороперерабатывающий завод на территории своих регионов? У Москвы и Московской области есть все возможности для переработки и утилизации твердых бытовых отходов самыми передовыми способами. Но если в самом деле планируется создание мусоросортировочной линии, то не исключаю, что это будет партнерский проект. Возможно, что будет построен завод, который вместе с привозным мусором будет перерабатывать ТБО из Архангельской области.

Дословно

Иван Иванов, зам. председателя «Комитета по спасению Печоры»

- Можно выделить несколько моментов. Во-первых, возить мусор из Москвы в регионы - аморально. Они ничего не могли сделать с ним под Москвой? Во-вторых, место - никто не верит, что там будет какая-то переработка и сортировка мусора. Будут такие же огромные свалки, как под Санкт-Петербургом и Москвой, потому что Россия не готова сортировать мусор. В–третьих, любой проект размещения отходов требует экологической экспертизы. Плюс должны быть общественные слушания, но ничего этого не было! Проекта никто не видел, а работы уже идут. Еще и территория болотистая, грунтовые воды залегают невысоко, из-за этого местные грунтовые и поверхностные воды будут заражены.

Мы должны понимать, что сейчас под угрозой вся России и в перспективе нужно объединяться регионами, в которые могут повести этот мусор. Ведь не факт, что его не повезут в Коми. У нас тоже много мест, куда можно привести мусор, выгрузить его и даже никто этого не заметит.

Информация к размышлению

5 вопросов, оставшихся у жителей Коми без ответов

- Зачем везти мусор за 1200 км из Люберец в Архангельскую область?

- Какие именно отходы будут перерабатываться в Шиесе?

- Как на станции Шиес могут идти строительные работы, если проект еще не утвержден?

- Кому принадлежит земля на станции Шиес?

- Проведут ли общественные слушания по проекту среди жителей Архангельской области и соседней Коми?

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