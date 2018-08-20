2018-08-20T20:11:21+03:00
Общество

Экологи Коми: «Везти мусор из Москвы в регионы аморально»

На границе Коми и Архангельской области может появиться мусорный полигон
Ольга СОЛОВЕЙ
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Фото: сообщество Урдома Online в "ВКонтакте"Фото: сообщество Урдома Online в "ВКонтакте"
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Интернет продолжают будораживать новости из небольшого поселка Урдома Архангельской области. Местные жители уверены, что в скором времени в их районе появится мусорная свалка, куда будут привозить отходы из Московской области. Не убеждает урдомчан и обещания официальных лиц о том, что пока что им не о чем беспокоиться и проект находится только на стадии разработки.

В Коми пристальнее всего за ситуацией в Урдоме следят жители поселка Мадмас Усть-Вымского района. Поселение, в котором проживают около 700 человек, находится в 20 км от возможного места полигона ТБО. Татьяна Пронько и.о. главы администрации поселка Мадмас рассказала, что местные жители обеспокоены новостями из соседней области.

- Мы отрицательно относимся к происходящему. В правительстве Коми нас говорят, что пока стадия изыскательских работ, а в итоге в Урдоме построят завод по переработке древесины и отходов, но каких именно отходов – не уточняют. Но мы видим, что там уже ведутся работы. Сейчас создали петицию, которую подписали более 300 человек. Мы выступаем против строительства свалки на границе с Архангельской областью, - подчеркнула Татьяна Пронько.

Коми поселок Мадмас находиться ближе всего к возможной будущей свалке

Коми поселок Мадмас находиться ближе всего к возможной будущей свалке

В администрации также рассказали, что в поселке обсуждают, якобы из Москвы в Мадмас скоро приедут специалисты, которые будут нанимать рабочих для станции Шиес.

- Люди без работы, их устроит все, что им предложат. Говорят о 200 рабочих местах. В администрацию уже приходят и спрашивают, когда приедут эти московские специалисты? А мы ничего об этом не знаем, - возмущается замглавы поселка. – Нас самих пугает отсутствие информации.

Журналисты «КП-Коми» на себе убедились, что получить полноценную информацию о назначении стройки на границе Коми и Архангельской области затруднительно. Есть ощущение, что жителей регионов предпочитают держать в неведении, нежели дать детальные ответы и позволить им быть ответственными за свои земли. Редакция продолжит следить за развитием ситуации.

По словам местных жителей на станции Шиес уже вовсю ведутся строительные работы

По словам местных жителей на станции Шиес уже вовсю ведутся строительные работы

Мнение жителей

Антон Митюгин (Котлас):

- Такого рода проекты не должны пропихиваться втихую, без обсуждения с людьми, которые живут в регионе и которых затрагивает проблема нарушения экологии непосредственным образом.

Ирина Рябчикова (Урдома):

- Я против свалки московских отходов, так как это экологическая катастрофа для всего района и всей области. Я хочу спокойно дожить до старости и чтоб рядом жили и росли мои дети и внуки. А что их ждет?

Любовь Щеголева (Яренск):

- Это произвол и беззаконие! Зачем, спрашивается, нам нужна гигантская свалка с мусором из первопрестольной, когда нам своего хватает! Народ близлежащих населенных пунктов, в том числе входящих и в Коми, в панике: как так? Техника на станцию поступает каждый день, лес вырубают, роют котлован - для чего такой объем работ? Хотя нам говорили, что без изысканий на территории станции и публичных слушаний ничего строиться не будет! Получается, нас обманули?

Компетентно

Татьяна Тихонова, кандидат экономических наук, зав. лабораторией экономики природопользования Института социально-экономических и энергетических проблем Севера:

- Не считаю целесообразным транспортировать мусор из Московской области в Архангельскую. Что мешает Собянину и Воробьеву построить мусороперерабатывающий завод на территории своих регионов? У Москвы и Московской области есть все возможности для переработки и утилизации твердых бытовых отходов самыми передовыми способами. Но если в самом деле планируется создание мусоросортировочной линии, то не исключаю, что это будет партнерский проект. Возможно, что будет построен завод, который вместе с привозным мусором будет перерабатывать ТБО из Архангельской области.

Дословно

Иван Иванов, зам. председателя «Комитета по спасению Печоры»

- Можно выделить несколько моментов. Во-первых, возить мусор из Москвы в регионы - аморально. Они ничего не могли сделать с ним под Москвой? Во-вторых, место - никто не верит, что там будет какая-то переработка и сортировка мусора. Будут такие же огромные свалки, как под Санкт-Петербургом и Москвой, потому что Россия не готова сортировать мусор. В–третьих, любой проект размещения отходов требует экологической экспертизы. Плюс должны быть общественные слушания, но ничего этого не было! Проекта никто не видел, а работы уже идут. Еще и территория болотистая, грунтовые воды залегают невысоко, из-за этого местные грунтовые и поверхностные воды будут заражены.

Мы должны понимать, что сейчас под угрозой вся России и в перспективе нужно объединяться регионами, в которые могут повести этот мусор. Ведь не факт, что его не повезут в Коми. У нас тоже много мест, куда можно привести мусор, выгрузить его и даже никто этого не заметит.

Информация к размышлению

5 вопросов, оставшихся у жителей Коми без ответов

- Зачем везти мусор за 1200 км из Люберец в Архангельскую область?

- Какие именно отходы будут перерабатываться в Шиесе?

- Как на станции Шиес могут идти строительные работы, если проект еще не утвержден?

- Кому принадлежит земля на станции Шиес?

- Проведут ли общественные слушания по проекту среди жителей Архангельской области и соседней Коми?

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