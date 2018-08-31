Коммунистам Сыктывкара не согласовали митинг против пенсионной реформы

СЕГОДНЯ 11:44 2018-08-31T11:47:30+03:00

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Коммунисты республики продолжают в открытую выражать протест по поводу увеличения пенсионного возраста. Уже в это воскресенье в Воркуте и Ухте под флагами "КПРФ" пройдут акции протеста против пенсионной реформы.

Коммунисты Воркуты развернут флаги и транспаранты на площади возле Дома культуры шахтеров ровно в 12 часов. Акция протеста продлится два часа. Вместе с активистами "КПРФ" против повышения пенсионного возраста намерены протестовать представители городского общественного совета.

В Ухте членов "КПРФ" готовы поддержать депутаты городского совета, не имеющие отношения к коммунистической партии. Митинг пройдет на Первомайской площади и продлится также два часа: с 12 до 14 часов.

Сыктывкарские коммунисты планировали влиться в большую акцию, но городские власти не согласовали активистам "КПРФ" заявление на проведение митинга 2 октября на Театральной площади.

- Мы хотели провести большую акцию, которая объединит три города республики. Но, к сожалению, нам не разрешили выйти на Театральную площадь Сыктывкара. Отказ объяснялся тем, что в этот день на заявленной территории будут действовать детские развлекательные аттракционы - электромашинки и прочее, - рассказал "КП-Коми" Илья Богданов, депутат совета Сыктывкара от партии "КПРФ".

В этой связи коммунисты решили ограничится пикетом. 2 сентября с 12 до 14 часов возле Детского мира активисты "КПРФ" проведут сбор подписей против повышения пенсионного возраста.

В столице Коми для партии "КПРФ" митинг на Театральной площади согласовали на 7 сентября.

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