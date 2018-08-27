Жители Коми присоединились к митингу против строительства мусорного полигона в Урдоме

СЕГОДНЯ 09:55 2018-08-27T09:59:22+03:00

Свалка может появиться на границе республики и Архангельской области

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Вчера в поселке Урдома Архангельской области прошел митинг против возможного строительства мусорного полигона в районе станции Шиес.

Поддержать митингующих приехали жители Коряжмы, Котласа и Республики Коми. Массовая сходка прошла на «массовке» — месте массового отдыха на берегу реки Лупья по улице Мира в Урдоме. Митингующие пришли с транспорантами, на которых были написаны различные лозунги: «Север помнит», «Чистую землю нашим детям и внукам», «Нет свалке! Мы за экологию!»

Фото: Урдома Online

Любой желающий мог выйти к открытому микрофону и высказать все, что он думает по поводу возможного строительства мусорного полигона. Больше всего недовольных высказываний летели в сторону Москвы. Именно из «белокаменной», по мнению урдомчан, и будут доставлять мусор в их родной край.

Фото: Урдома Online

Как сообщает портал 29.ru со ссылкой на одного из организатором митинга Олега Милащенко, в массовой сходке приняли участие около 2000 человек. По итогам митинга была принята резолюция.

Фото: Урдома Online

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