"Никто не хочет, чтобы в нашу республику ввозился мусор из других регионов!" - депутат Госсовета Коми Владимир Косов

Госсовет Коми не согласовал формулировку вопроса референдума по поводу ввоза отходов в нашу республику из других регионов. Идея масштабного опроса принадлежала депутату -коммунисту Олег Михайлову.

Инициативная группа от партии левых уже направила в Избирком РК пакет документов для проведения референдума, комиссия приняла его. Но чтобы референдум состоялся, парламент республики должен согласовать формулировку самого вопроса. А вот с этим вышла проблемка.

Депутат от КПРФ вынес на референдум следующий вопрос: " Согласны ли вы с тем, что перемещение, захоронение на территории Республики Коми отходов производства и потребления с территорий субектов Российской Федерации должны быть запрещены?"

Увы, но вопрос не прошел правовую и лингвистическую экспертизу. Об это на заседании парламента объявил вице-спикер Госсовета РК, представитель фракции "Единая Россия" Владимир Косов. Эксперты аппарата парламента выявили в формулировке закона противоречия федеральному и региональному законодательству. В числе аргументов против вопроса вице-спикер выделил следующий факт: регионы не имеют законодательного права ограничивать право водителей свободно передвигаться и перевозить грузы по всем автомобильным дорогам Сыктывкар. Кроме того, сама формулировка открывает широкие возможности для неоднозначного его толкования.

- Закон злободневный и нужный, никто не хочет, чтобы в нашу республику ввозился мусор из других регионов. Но на проведения референдума потребуется от 60 до 90 миллионов рублей, - объяснил позицию партии власти Владимир Косов.

Автор законопроекта не стал отмалчиваться.

- В нынешнем созыве на рассмотрение Госсовета Коми выносилось немало инициатив по проведению референдума, - напомнил Олег Михайлов и намекнул на резонансную идею референдума о переносе столицы Коми в Ухту. - Известный ли вам случаи, когда правовая и лингвистическая экспертиза согласовали вопрос?

- Я не понимаю, почему вы сейчас передергиваете меня? - с некой обидой в голосе ответил Владимир Косов.

Но бойкий коммунист продолжал отстаивать свою позицию.

- Вы говорите, что на референдум потребуется от 60 до 90 миллионов рублей. А вам известно, сколько тратит Избирком Коми на свою деятельность? - продолжал отстаивать свою позицию. Но не услышал свою позицию.

Олег Михайлов подтвердил свою позицию примером Нижегородской области, где уже принят закон, запрещающий ввоз мусора на территорию региона.

- Наш вопрос отражает обеспокоенность жителей Коми по поводу ситуации на станции Шиес в Архангельской области, где ведется строительство полигона для отходов из Московской области, - подчеркнул Олег Михайлов.

К обсуждению подключился Дмитрий Кологривый:

- Вы создаете проблему на пустом месте. Вместо странных идей предлагайте свою конкретные меры, - потребовал господин Кологривый.

- Партия власти пока ничего не предложила. Мы, как вторая партия в Госсовете Коми, выступили с инициативой провести референдум, - тон депутата Михайлова становился все более жестким. - Ситуация на станции Шиес может нанести урон экологии Коми. Есть единая биосфера и экосистема, для отходов не существует понятия муниципальных границ.

Дискуссия длилась примерно 20 минут, нередко диалоги между депутатами переходили на повышенный тон. Однако большинством голосов вопрос для референдума не нашел одобрения среди депутатов: 22 народных избранника проголосовали против, а за - только 4.