Активисты уже три недели не пускают бензовозы на станцию Шиес

Вот уже три недели противники стройки мусорного полигона на станции Шиес блокируют подвоз бензина. А без необходимого топлива возведение полигона полностью приостановлено.

Как рассказал «КП-Коми» активист Александр Нейман, местные жители на добровольных началах продолжают нести круглосуточное дежурство и сохранять бдительность.

- Стройка у них стоит, потому что нет топлива. Сейчас рабочие вручную убирают снег, грузят его в самосвалы, а канистрами таскают откуда-то бензин на электростанцию. Наши активисты ищут, откуда они его привозят. Вроде мы все дороги блокировали. Может, скидывают с поездов подальше и привозят на буранах, - предположил Александр Нейман.

Многих рабочих разогнали, платить им нечем. Местные, которые устроились работать на станцию, сидят дома без дела. Также активист добавил, что добровольцев продолжают провоцировать на различные стычки, но они на них не поддаются.

- У нас нервы крепкие, мы все выдержим, - заверил Александр Нейман.

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