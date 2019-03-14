2019-03-14T14:43:04+03:00
Общество

Активисты уже три недели не пускают бензовозы на станцию Шиес

Половину рабочих разогнали, а другие убирают снег
Ольга СОЛОВЕЙ
Поделиться:
Активисты продолжают не пускать бензовозы на станциюАктивисты продолжают не пускать бензовозы на станциюФото: Наталия БЕШКАРЕВА
Изменить размер текста:

Вот уже три недели противники стройки мусорного полигона на станции Шиес блокируют подвоз бензина. А без необходимого топлива возведение полигона полностью приостановлено.

Как рассказал «КП-Коми» активист Александр Нейман, местные жители на добровольных началах продолжают нести круглосуточное дежурство и сохранять бдительность.

- Стройка у них стоит, потому что нет топлива. Сейчас рабочие вручную убирают снег, грузят его в самосвалы, а канистрами таскают откуда-то бензин на электростанцию. Наши активисты ищут, откуда они его привозят. Вроде мы все дороги блокировали. Может, скидывают с поездов подальше и привозят на буранах, - предположил Александр Нейман.

Многих рабочих разогнали, платить им нечем. Местные, которые устроились работать на станцию, сидят дома без дела. Также активист добавил, что добровольцев продолжают провоцировать на различные стычки, но они на них не поддаются.

- У нас нервы крепкие, мы все выдержим, - заверил Александр Нейман.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

У Шиеса жгут костры: активисты круглые сутки блокируют проезд техники на мусорный полигон

Фоторепортаж с мест столкновений жителей Урдомы и Мадмаса со строителями (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Мусорный полигон в Шиесе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Нет алых роз и траурных лент: Останки героя-морпеха, погибшего в 1942-м под Таганрогом, четвертый год хранятся в гараже
Поисковики и власти никак не могут определиться, где именно следует предать земле прах рядового Рудакова — на малой родине в Ростове-на-Дону или на месте обнаружения
Борец с коррупцией отстаивал закон, а убили его по понятиям
В городе Воскресенске забили до смерти главу местного Центра противодействия коррупции. Журналист «КП» Владимир Ворсобин выехал в Воскресенск. Но то, что он там увидел - поразило его еще больше, чем мысль о коррупционерах-убийцах [видео]
Новости 24