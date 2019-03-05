«Нет бензина — нет стройки»: активисты шестой день блокируют дорогу для бензовозов к мусорному полигону

Подвоз бензина на Шиес полностью блокирован: уже шесть дней противники стройки не пропускают бензовозы. На сегодня возведение полигона полностью остановлено: нет бензина — нет стройки.

Ночь с 4 на 5 марта прошла сравнительно спокойно. Активисты продолжают патрулировать дорогу. Единственное, что их пока тревожит — это слухи о сливе топлива.

- Стало известно, что ночью (с 4 по 5 марта) на станции Шиес с путей общего пользования планируется слив топлива для строительной техники, что чревато статьей. Мусорщикам ничего не остается, как рисковать, - сообщали в группе УРДОМА Online.

Как информирует «Комитет спасения Печоры», по состоянию на 11 утра 5 марта подвоза топлива или слива с тепловоза не произошло. А пока строительство на станции Шиес остановлено силами местных жителей: нет бензина - нет стройки.

Отметим, что на вахту на Шиесе съезжаются не только жители близлежащих Урдомы и Магмаса, но и люди из Архангельска, Каргополя, Сыктывкара и других городов России. Активисты говорят, что не обязательно быть на Шиесе неделю или месяц, одной ночи у самой знаменитой стройки России будет достаточно. «Сюда нужно съездить хотя бы один раз», - рассказывают люди, которые провели не одну бессонную ночь, не давай бензовозам проникнуть на стройку.

- Они за нами, а мы за ними следим. По железной дороге бензовозы тоже пытаются проехать, но это уже статья, - рассказывает бывалый защитник Шиеса Вячеслав Григорьянц.

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