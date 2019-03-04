2019-03-04T13:40:35+03:00
Общество

Ненавязчивый сервис станции Шиес: активисткам предложили ведро вместо туалета

На скандальном полустанке не рады пассажирам
Алиса КОЗЛОВА
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Активистки прибыли на станцию поездом и выяснили, что даже при наличии билетов в здание попасть невозможноАктивистки прибыли на станцию поездом и выяснили, что даже при наличии билетов в здание попасть невозможноФото: Алиса КОЗЛОВА
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Участники народного движения против обустройства мусорного полигона на станции Шиес проводят собственные ревизии, чтобы выявить нарушения на скандальном полустанке. В минувшую субботу, 2 марта, активистки высадились на станции с поезда и на правах пассажиров попытались зайти в здание Шиеса.

Прибыв на станцию, женщины оказались у запертых дверей. Приклеенная на вход бумажка объясняла, почему людям здесь не рады: "Зона транспортной безопасности, посторонним вход запрещен". Войти в помещение, чтобы погреться, выпить чаю и элементарно сходить в туалет, им не удалось.

Активистки обратились за помощью к дежурной по станции. На просьбу пустить их в туалет, та сквозь зубы ответила: "Сейчас принесу ведро".

В то же самое время, ополченцы продолжают нести вахту вблизи развернувшегося строительства и пресекают попытки провести топливо на место будущего мусорного полигона. Вечером 2 марта на стройку вновь попытались проехать машины с бензином. Два бензовоза приехали в сопровождении двух легковых автомобилей со стороны поселка Мадмас. Транспорт удалось остановить, сообщается в группе "Народная акция "Мы против свалки в Шиес!" в соцсети "Вконтакте".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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