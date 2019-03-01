Неизвестные в масках пытались разогнать активистов, заблокировавших дорогу к мусорному полигону на Шиесе

Стройка на Шиесе в последние несколько дней напоминает зону боевых действий. Противники строительства мусорного полигона не пускают технику на стройку, тем самым парализуя процесс возведения объекта. Ночью в первый день весны активисты отбили атаку неизвестных людей в масках.

- В ночь с 28 февраля на 1 марта неизвестные пытались прорвать блокаду незаконной стройки на станции Шиес, - пишут активисты. К ним на пост приехали молодые люди в медицинских масках на четырех машинах с замазанными номерами. Неизвестные пытались убрать активистов с дороги. Однако у них ничего не получилось — защитники Шиеса вызвали подкрепление. В короткий срок на станцию приехало около пятидесяти противников стройки и сотрудники полиции.

- Благодаря слаженным действиям удалось предотвратить очередную провокацию. Шиес — это сейчас наш Сталинград, - сообщают противники стройки мусорного полигона.

Напомним, что возведение объекта на станции Шиес до недавнего времени не останавливалось ни на день. Все это несмотря на отсутствие согласованного проекта и общественных слушаний. Многочисленные проверки Росприроднадзора, Ростехнадзора и других надзорных органов, которые выявили нарушения, тоже пока не принесли результата. Между тем демонстрации и акции протеста против стройки уже дошли до центральной России.

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