У Шиеса жгут костры: активисты круглые сутки блокируют проезд техники на мусорный полигон

«Нам нужна революция», – гражданский активист из Сыктывкара Виктор Вишневецкий одной рукой держит руль, в другой у него телефон. Ему пишут из разных пабликов и звонят из мировых СМИ. Он как сталкер возит журналистов в Шиес – зону, которую официально стараются обходить молчанием. Он почти не смотрит на дорогу, потому что знает её наизусть. По обочинам – насупленная тайга и заснеженные деревеньки. «Нам нужна революция сознания», – уточняет Виктор.

Обстановка вокруг железнодорожной станции Шиес в Архангельской области, где с лета прошлого года идет нелегальная стройка мусорного полигона, все больше напоминает фронтовую. «Война священная» давно стала негласным гимном экологического протеста местного населения, а фраза «Шиес – наш Сталинград» – его девизом. И хотя день выдался морозный и ясный, над горизонтом черной тучей поднималось напряжение.

Когда в нескольких километрах незаконно вырублены больше 30 га леса, надпись "Берегите лес от пожара" уже выглядит абсурдноФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Всю последнюю неделю февраля посты из «ВКонтакте» о событиях в Шиесе напоминали сводки партизанских отрядов:

«Сидоров (местный предприниматель, зарабатывающий на строительстве полигона – прим.) собирает людей, чтобы провоцировать активистов в Шиесе на противоправные действия. Главное, чтобы люди не велись на провокации и, игнорируя их, отстаивали переезд, в Котласе ОМОН ожидает».

Информация активистов с Шиеса: «Через железнодорожные пути строят переезд».

Из вагончика на стройке, где с января беспрерывно дежурят добровольцы, сообщают: «Нас трое и у костра четверо». Полиция вызвана. Просим все группы «ВКонтакте» размещать информацию! Призывать людей приезжать отстаивать Шиес. Это не противозаконные действия, а воспрепятствование незаконным. Полиция не находит оснований для составления протоколов на активистов. В данный момент собираются группы из близлежащих населённых пунктов. Нужна подмога!»

Мы с активистами «Комитета спасения Вычегды» почти три часа в дороге из Сыктывкара – позади остаются Айкино, Жешарт, Мадмас с их ленивыми собаками, вкусными запахами печного дыма и неторопливыми прохожими. Это об этих краях московский блогер-путешественник Александр Беленький недавно написал (вряд ли бескорыстно): «Настоящая задница мира – ни души вокруг на десятки километров. Пустое место, как планета Железяка. Ни полезных ископаемых, ни редких животных, ни даже минералки».

Минеральные воды здесь, может, и правда не добываются, но краснокнижные виды растений и птиц встречаются. До того, как в Архангельской области затеяли стройку мусорного полигона, местные власти планировали к 2020 году открыть здесь природный заказник.

- Видите вон ту машину? – показывает Виктор Вишневецкий на авто жительницы Мадмаса. Она встречает нас у коми деревни и ведет к новому посту добровольцев. – Знаете, как на нее накопили? Сдавая грибы и ягоды.

Километра через четыре после Мадмаса сворачиваем в лес и оказываемся на узкой заснеженной дороге, где у костра сидят люди. Внешне это похоже на семейный пикник, где никто не веселится. А по сути, это добровольный заградительный пост, призванный не допускать проезд техники к строящемуся полигону.

Житель Мадмаса Николай Соколов у дороги на Шиес: "А что мы такого делаем? Костер жжем, просто сидим, воздухом дышим"Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

Знакомимся. Это семья: пенсионер Николай Соколов, его сын Александр и невестка Анна.

– Что делаете?

Хитро улыбаются:

– Костер жжем, просто сидим, воздухом дышим.

Потихоньку разговорились. Николай – поселковый философ-балагур, напоминающий Кузьмича из «Особенностей национальной охоты», с речью, полной народных оборотов. «Народ поднимать надо, поднимать», – рефрен его размышлений. «У нас и так здесь ни у кого здоровья нет, а повезут мусор – будет сплошная онкология. А здесь дети. Людей просвещать надо, поднимать». Но многие бояться выходить, потому что им грозят уволить с работы.

Николай легко, посмеиваясь, рассказывает о стычках с водителями, которые пытались проехать на стройку:

- У нас-то все законно, это они закон нарушают. Я его спрашиваю: “Для чего ты там работаешь?” “Деньги”, – говорит. А я ему: “На лекарства отложить не забудь”», – родственники уже явно не в первый раз слышат эту историю, но она им все равно нравится.

На старой занесенной просеке двум машинам не разъехаться, так что стоящая поперек дороги легковушка - уже достаточное препятствиеФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Снова пробираемся сквозь снежную пургу, где-то посреди леса пересекаем невидимую границу между Республикой Коми и Архангельской областью, и ко второму добровольческому посту у Шиеса - теперь уже со стороны архангелогородцев – добираемся впотьмах. В свете фар к нам приближаются крупные фигуры мужчин. Они выглядят мрачными и решительными, но когда понимают, что это свои, настроение меняется: настойчиво предлагают угощаться похлебкой и медом, приглашают садиться поближе к костру, делятся последними новостями за день.

Лесные дороги к Шиесу добровольцы блокируют с разных сторон. Жители Мадмаса Республики Коми - свой участок, урдомчане - свою территорию в Архангельской областиФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Вокруг высоченный заснеженный лес, где-то в километре на стройке десятки машин и экскаваторов, а здесь у узкой дороги человек двадцать круглые сутки жгут лесные костры. Здесь всё крепкое – рукопожатия, словечки, чай, похожий цветом на ночное небо. Обстановка напоминает нечто среднее между праздником и митингом – много шуток и семечек. И разговоров о серьезном – о смерти, политике и тех, кто виноват.

Этот заградительный пост жители Урдомы организовали, когда 22 февраля на стройку попытались проехать бензовозы. На клич в соцсетях "Нужна ваша помощь" с привлекающей внимание "красной кнопкой" тут же отозвались все, кто только мог. В считанные часы на Шиес приехали активисты из Сыктывкара, Яренска, Котласа, Урдомы, ближних и дальних деревень. Люди встали живой стеной против колонны машин и не пропустили на стройку технику с топливом. Стройка второй день молчит – благодаря таким стихийным рубежам обороны туда не завезли горючее. Это целых два дня затишья, но коварного, чреватого провокациями и подлянками.

На ночную вахту у Шиеса активисты стараются отправлять особо крепких мужичков. На всякий случайФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Многие приходят на вахту сразу после своих рабочих смен на предприятиях. "Как же жены, отпускают?" - спрашиваем у вновь прибывших на ночное дежурство - теперь уже бесплатное. "Ха, так они нас сами на вахту снаряжают: термос приготовят, еды соберут... А как иначе? Они же наших детей воспитывают. Детей, которым здесь жить", - отвечают крепкие мужики и подбрасывают поленья в костер. В какой-то момент у костра становится особенно многолюдно, шумно, жарко. Но дело к ночи, и урдомчане, весь день сторожившие лесную просеку, прощаются с теми, кто приехал их сменить. Александр Говоров, житель Мадмаса и член "Комитета спасения Вычегды", дает наставления остающимся - на провокации не поддаваться, машины не пускать...

Несколько ночей на заградительном посту у Шиеса прошли спокойно. А 1 марта под утро явились молодчики в масках.Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

Разговоры у костра помогают не спать и коротать зимние ночи в дежурстве. У всех разные взгляды на то, кто в глобальном смысле виноват в бардаке – кто-то кивает на советскую власть, а кто-то – на безнравственный Запад. Но эти различия сейчас несущественны. У всех четкое понимание, что вон там, неподалеку, за лесом, темнеет зло – огромная площадка, готовящаяся принять опасные отходы из Москвы.

Григорий приезжает на Шиес каждый раз, когда на стройке становится особенно жарко. Осенью 2018 года он, чтобы остановить работы, приковал себя к бульдозеру. Сейчас сорвался на станцию по первому зову активистовФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Эта смена до утра на постах у Шиеса проходит спокойно. Но уже следующей ночью, как сообщили добровольцы, к вахте на машинах прибыла группа молодчиков в масках со стороны Коми. Они потребовали пропустить бензовозы. Только скорое прибытие вызванных по тревоге активистов заставило их немного успокоиться. Полиция явилась уже тогда, когда инцидент был практически исчерпан.Кто-то мрачно произносит: «Я иногда устаю размышлять обо всем, что творится. Думаю, может, пойти на стройку и поджечь там всё к…» Несколько мгновений все молчат, взвешивая возможные последствия. Потом споры продолжаются.

Обстановка в Шиесе сейчас по-прежнему накалена и бесконечно далека от разумных решений конфликта.

У незнакомых другу другу жителей Коми и Архангельской области у костра около Шиеса нашлась одна общая тема - сохранить Север чистым.Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

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