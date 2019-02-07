Все методы хороши: информационная война вокруг строительства мусорного полигона на Шиесе

В это воскресенье, 3 февраля, по всей России прошли массовые протесты против строительства мусорного полигона на станции Шиес. На акцию по всей стране пришло разное количество людей. Например, в Сыктывкаре в парке им. Мичурина около 600 человек заявили, что не хотят жить рядом с огромной свалкой. В это же время новости о размещение свалки на границе с Республикой Коми уже давно будоражат соцсети. Вестей с многострадального Шиеса стало так много, что люди порой и не знают, кому и чему верить.

«Комсомолка» представляет три случая, когда факты тесно переплетаются с вымыслом вокруг стройки на станции Шиес.

Обвинения в проституции

В конце января в различных пабликах в «ВКонтакте», а также на некоторых новостных российских сайтах была размещена статья сомнительного содержания. В ней заявлялось, что председатель инициативной группы «Чистая Урдома» Светлана Бабенко организовала на Шиесе настоящий бордель. Якобы женщины, которые приехали в Архангельскую область митинговать против строительства мусорного полигона, на самом деле проститутки, которых привезла на станцию их «мамочка» - Светлана Бабенко.

Представители группы «Чистая Урдома» называют представленную информацию «заказной», лживой и клеветнической». Сейчас активисты подали заявление на имя начальника ОМВД по Ленскому району о том, что в отношении С. М. Бабенко было совершено преступление по статье «Клевета».

Нагнанный народ

29 января в Доме культуры поселка Урдома должны были пройти общественные слушания, на которых бы обсуждался план строительства полигона на Шиесе. На собрании присутствовал министр природных ресурсов Архангельской области Александр Ерулик и директор компании «Технопарк» Олег Панкратов. Все бы хорошо, но вот только позвали на них не местных жителей, а специально приглашенную массовку. По словам урдомских активистов, людей на слушания привезли с Сыктывкара, Микуни и Котласа. О «гостях» узнал активист из Урдомы Николай Викторов, который написал об этом в сети. Местные жители тут же стали подходить к Дому культуры, только вот внутрь их не пускали. Через час после начала заседания около 60 жителей Урдомы все-таки смогли прорваться в фойе дома культуры, но в зал им попасть не удалось.

- Когда нашим удалось пробиться в фойе, началась потасовка. Эти молодчики толкали женщин, выбивали у них телефоны из рук, а полицейские им не препятствовали, – рассказал активист Николай Викторов.

В это же время в доме культуры внезапно выключился свет. По свидетельствам местных жителей, его также не было на прилегающих к дому культуры улицах. Через полчаса организаторы слушаний решили прервать собрание.

Ролики на ТВ

Весь процесс подставных слушаний активно снимался на камеру. Так что на следующий же день после этого на государственном телеканале Архангельской области появился репортаж о социально ответственных «урдомчанах», которые пришли на общественные слушания и обсудили строительство нового мусорного полигона. В это же время на канале «РЕН ТВ» вышел материал, в котором рассказывается, как жители Урдомы, которые попросту боятся будущей свалки, зачем-то украли демонстрационный брикет из мусора. Именно на нем представители ООО «Технопарк» хотели показать, как будут работать технологии на будущем заводе по переработке мусора. Саму свалку телевизионщики описали, как «первый в России проект с новым принципом переработки и размещения твердых коммунальных отходов». Не отстает и блогосфера. Путешественник Александр Беленький, который находится на 22 позиции в рейтинге «Живого журнала», написал подробный репортаж о своей поездке на Шиес. Блогер подробно описал, как именно будет вестись работа на «экотехнопарке» и какую выгоду получит местное население от таких московских «подарков». Статья вызвала шквал критики со стороны пользователей соцсетей. Александр же отметил, что в своем посте «постарался рассказать ситуацию с обеих сторон».

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