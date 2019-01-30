"Никто не собирался штурмовать здание!" - активистка из Урдомы рассказала о срыве общественных слушаний по мусорному полигону

В Урдоме местные жители сорвали попытку провести общественные слушания проекта будущего полигона под мусор из Московской области на станции Шиес. Вчера, 29 января, в Доме культуры железнодорожников состоялось мероприятие, которое урдомчане назвали плохо срежиссированным спектаклем. Подробности вчерашнего события журналистке "КП в Коми" по телефону рассказала лидер инициативной группы "Чистая Урдома" Светлана Бабенко.

- В поселок привезли на автобусах примерно 200 человек - это были люди из Сыктывкара, Котласа и Микуни. Но все приглашенные гости должны были делать вид, будто они являются урдомчанами, - рассказала об участниках сомнительного мероприятия Светлана Бабенко, лидер инициативной группы "Чистая Урдома".

Эти плакаты - декорации к спектаклю про общественные слушания.Фото: vk.com

О намечающихся слушаниях жители Урдомы узнали совершенно случайно: активист экологического движения Николай Викторов проходил мимо Дома культуры и увидел, как к зданию подъезжают автобусы с людьми. Узнав, что народ привезли для участия в общественных слушаниях по мусорному полигону в Шиесе, Николай объявил через соцсети общий сбор среди урдомчан. Уже скоро возле здания собралось около 60 урдомчан.

- Нас не проинформировали о проведении слушаний, мероприятие никак не анонсировалось, - указала активистка на явную недоработку местных властей.

И хотя двери в Дом культуры охраняла полиция и люди в штатском, урдомчанам удалось прорваться в здание. Но дальше фойе народ не прошел - двери в зал, где шло мероприятие, были закрыты.

- Никто не собирался штурмовать помещение - выбивать двери, ломать замки. Мы решили дождаться окончания мероприятия, - рассказала Светлана Бабенко.

Урдомчане нашли плакаты для общественных слушаний. Якобы народ поддерживает проект мусорного полигона.Фото: vk.com

Но слушания прервал счастливый для урдомчан случай: в здании внезапно погас свет. Обесточенными оказались не только Дом культуры, но и несколько других зданий на той же улице.

- Бог на нашей стороне! - уверена Светлана Бабенко.

Позже выяснилось, что Дом культуры оказался обесточенным в связи с аварией на подстанции. Таким образом инсценированные общественные слушания не состоялись. Никакого решения по поводу обустройства мусорного полигона на станции Шиес не было принято.