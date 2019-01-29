Спектакль окончен: жители Урдомы сорвали общественные слушания по обустройству свалки в Шиесе

Сегодня в Урдоме должны были пройти общественные слушания по проекту будущего мусорного полигона, о которых местные жители узнали совершенно случайно. Активист экологического движения Николай Викторов сообщил утром в соцсетях, что в доме культуры железнодорожников начинается собрание. Неанонсированное мероприятие организаторы преподнесли как общественные слушания по строительству свалки для московских отходов. Возле клуба вскоре собралось около 70 человек. Депутаты совета депутатов МО "Урдомское" попытались попасть внутрь, но их не пустили. Об этом сообщает интернет-издание svoboda.org.

- Основную роль в этом играл некий Громов, он позиционирует себя как советник губернатора и, якобы, негласно контролирует глав районов. С ним разговаривала Людмила Марьина, наш местный депутат. Она высказала ему претензии о том, что неизвестное мероприятия хотят выдать за общественные слушания, а жители Урдомы там не присутствуют, даже главу поселка не предупредили, – рассказала председатель инициативной группы Светлана Бабенко.

На собрании присутствовал министр природных ресурсов Архангельской области Александр Ерулик и директор компании "Технопарк" Олег Панкратов. Организовать слушания помогал местный предприниматель Борис Сидоров, который получил подряды на доставку песка и гравия на строящийся полигон. Активист из Урдомы Николай Викторов смог пройти в дом культуры через черный ход, а затем подняться в кинорубку. Оттуда он снимал все происходящее в зале. Он сообщил, что в зале собралось около 200 человек, в основном мужчины, некоторые из них были пьяными.

Вот такие плакаты нашли жители Урдомы в доме культуры железнодорожников. Кто-то пытался инсценировать поддержку населения. Фото: группа "Референдум против московского мусора на Шиесе" в соцсети "Вконтакте"Фото: vk.com

- Было человек десять полицейских, возле входа стояло 5-6 человек из полиции, но вообще их было много, не могу сказать сколько. Они точно были из Архангельска, потому что на собрании был министр из области, – рассказал Викторов.

По словам активистов "Чистой Урдомы", людей на слушания привезли с Микуни в Коми и Котлас в Архангельской области. Им заплатили за участие в слушаниях по 500 рублей, также была большая группа рабочих со станции Шиес. Людям раздали плакаты и агитационную продукцию. Жители Котласа успели сообщить местным, что их обманули – дали понять, что они едут поддержать противников строительства мусорного полигона.

На собрании также присутствовали журналисты из нескольких областных СМИ, поддерживающих политику руководства области. Из Москвы приехал корреспондент издания "Известия", пытавшийся взять комментарий у Светланы Бабенко. Председатель инициативной группы отказала с мотивировкой "вы все исказите". Она также обратилась в местную полицию с заявлением о попытке проведения несанкционированных слушаний.

Через час после начала заседания в фойе около 60 жителей Урдомы все-таки смогли прорваться в фойе дома культуры, но в зал они им попасть не удалось. Люди топали ногами и кричали "Это предательство!". В фойе между местными жителями и неизвестными людьми в штатском начались столкновения.

- Когда нашим удалось пробиться в фойе, началась потасовка. Эти молодчики толкали женщин, выбивали у них телефоны из рук, а полицейские им не препятствовали, – рассказал активист Николай Викторов.

В это же время в доме культуры внезапно выключился свет. По свидетельствам местных жителей, его также не было на прилегающих к дому культуры улицах. Через полчаса организаторы слушаний решили прервать собрание и вышли на улицу, где их встретили возмущенные местные жители с криками "Позор! Предатели! Убийцы!" Пока участников несостоявшихся слушаний рассаживали по микроавтобусам, министр природных ресурсов Архангельской области Александр Ерулик успел вскочить в машину предпринимателя Сидорова, которая быстро увезла его.

Жители Урдомы записали обращение к губернатору области Игорю Орлову и президенту России Владимиру Путину, в котором рассказали о произошедшем. Сейчас они готовятся к всероссийскому дню экологического протеста, который пройдет 3 февраля.