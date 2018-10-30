Общественники Коми и Архангельской области готовы защищать экологию Вычегды

СЕГОДНЯ 17:30 2018-10-30T17:44:10+03:00

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Общественники Коми и Архангельской области объединят усилия, чтобы создать первую межрегиональную общественную организацию по экологической защите бассейна реки Вычегда. Импульсом для объединения усилий стали планы по обустройству полигона для хранения отходов из Московской области вблизи станции Шиес. Скандальная ситуация вызывает все больше беспокойства среди жителей двух регионов, как-никак огромная свалка появится на территории Архангельской области, но будет действовать в 20 километрах от усть-вымского поселка Мадмас и в 90 километрах от Сыктывкара (если по прямой).

На станции Шиес вырублен лес под будущий полигон для хранения мусора из Московской области. Фото: источник yandex.ru

Общественная организация по защите Вычегды будет создана по аналогии с уже зарекомендовавшим себя Комитетом спасения Печоры. Напомним, впервые с данной инициативой выступил заместитель председателя Комитета Иван Иванов на митинге в поселке Яренск. Сейчас экологи и общественники перешли от слов к действиям и уже сформировали актив, который возьмет на себя все организационные вопросы. В состав оргштаба, в частности, вошли помощник депутата Госсовета Коми Виктор Вишневецкий, лидер инициативной группы "Чистая Урдома" Светлана Бабенко и сыктывкарская активистка Елена Майле.

Неравнодушные к потенциальной экологической угрозе граждане готовы обращаться за помощью в "Гринпис России", встречаться с прокурором Коми и выступить на международной конференции "Арктика" в Санкт-Петербурге. И уже сейчас экологи и общественники готовят проект республиканского закона, предполагающий полный запрет на ввоз в Республику Коми твердых бытовых отходов из других регионов России. В ближайшее время пакет документов планируется направить в Государственный Совет РК.