Сенатор Дмитий Шатохин о мусорном полигоне на Шиес: «Нужны другие методы, иначе Коми погрязнет в отходах»

2 декабря в Сыктывкаре прошел на митинг против строительства мусорного полигона на станции Шиес. На акции рефреном звучала мысль о том, что народные избранники от Коми умышленно замалчивают острую проблему. «Комсомольская правда в Коми» решила собрать мнение по животрепещущему вопросу у народных избранников Коми. Самым открытым из всех оказался член Совета Федерации России от Коми Дмитрий Шатохин. Он первым ответил на вопрос журналистов, что он думает о строительстве мусорного полигона на границе с Коми.

Государственный деятель отметил, что правительство Коми в вопросе строительства полигона на Шиесе ориентируется на три важнейших принципа: законности, открытости и принципа «не навредить».

- На этой неделе я принял участие в Совете при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. На этом мероприятии я сообщил коллегам из Архангельской области, что в нашем регионе обеспокоены нарушениями этих принципов.

Во-первых, выявлены факты перевозки песчано-гравийной смеси по территории Усть-Вымского района в период закрытия дорог – это нарушение принципа законности. Во-вторых, ни население, ни органы власти не знают до конца планов области в этом вопросе – это нарушение принципа открытости. В-третьих, все действия должны подтверждаться экспертизами (экологическими, общественными) - на лицо нарушение принципа «не навредить». Рассчитываем, что соседи в Архангельской области прислушаются к нашей позиции, - отметил Дмитрий Александрович.

По словам политика, чтобы решить мусорную проблему, нужно действовать другими методами, иначе Коми просто погрязнет в отходах. Например, строить заводы по переработке, которые успешно зарекомендовали себя на западе.

- На мой взгляд, лучшим вариантом было бы строительство завода глубокой переработки мусора (например, для генерации тепла, электроэнергии). Он какое-то время работал бы на местных отходах. Потом эксперты бы проанализировали, есть ли смысл завозить отходы из других регионов. Такая практика есть во многих странах. В Скандинавии мусор даже приобретается, - подытожил Дмитрий Шатохин.

Напомним, что впервые тревогу по поводу строительства полигона на границе Коми и Архангельской области забили еще летом. «Инновационный ЭкоТехноПарк «Шиес», как подают его жителям соседнего региона, расположен всего в 95 километрах от столицы Коми. Экологи подтверждают – жители Сыктывкара в зоне риска.

«Комсомолка» обратилась с аналогичным вопросом к другим представителям региона в Госсдуме и Совете Федерации, но пока ответа от них не получила.

Напомним, что 2 декабря Республика Коми присоединилась к митингам на Северо-Западе против строительства мусорного полигона и завоза отходов из Москвы. На акции протеста вышли жители Архангельска, Северодвинска, Котласа, Яренска, Сольвычегодска, Плесецка, Шенкурска, Урдомы, Октябрьского. Больше всего участников митинга собралось в Северодвинске - на него пришли, по разным оценкам, от трех до шести тысяч человек. В столице Коми свою позицию об экологической угрозе на Шиесе высказали всего около 300 человек.