«Нет московскому туалету под нашей подушкой». В Сыктывкаре прошел митинг против завоза мусора из Москвы

В Сыктывкаре 2 декабря прошла всенародная акция протеста под названием «Москва, храни свой мусор у себя». Митинги вместе со столицей Коми были согласованы в более чем 15 населенных пунктах Северо-Запада.

Несмотря на мороз на Театральную площадь Сыктывкара в воскресенье, 2 декабря, пришло около пятисот человек. В одном ряду стояли представители молодежи и старшего поколения. Многие приходили целыми семьями с маленькими детьми. У каждого третьего в руках были самодельные плакаты с надписями, выражающими позицию людей - «Мы против свалки!», «Сохраним наш край ради детей», «Мусорные оккупанты, опомнитесь!».

На акции протеста было много молодежи. Многие приходили целыми семьямиФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Многие из транспортантов были уже потрепаны временем. Это говорило о том, что плакаты участвовали не в первом митинге. Все-таки акции против мусора на Шиесе идут в Северо-Западном округе уже с конца лета.

«Нет московскому туалету под нашей подушкой»

Согласованный митинг — законный способ высказать свою позицию властьпридержащим — прошел под знаком двух проблем. Это строительство гигантского мусорного полигона на границе с Коми и резкое поднятие тарифа на вывоз ТБО.

На митинг в Сыктывкаре против строительства мусорного полигона в Шиесе пришло всего около 500 человекФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Экологи — люди, которые лучше других представляют, как огромный полигон может навсегда изменить мирную жизнь жителей Севера, попытались открыть глаза на масштабы природной катакстрофы. Лидер общественной организации «Экологи Коми» Нина Ананина поделилась страшными фактами:

- 95 вагонов в день московского мусора будет складироваться в болото. Нам же все это представляют, как замечательный инвестиционный и новаторский проект. На самом деле в Подмосковье мусор будут лишь слегка разделять. В целом, в огромную кучу попадут обычные отходы от продуктов питания, которые при разложении выделяют большое количество энергии. И любая свалка горит! Вы представляете, как может полыхнуть 95 вагонов мусора?! - нарисовала возможные перспективы Нина Ананина.

Эколог Нина Ананина делилась страшными фактамиФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Она отметила, что нечистоты попадут в реки и растекутся по Северу. А вот все обращения неравнодушных в контролирующие органы разных регионов потонули в отписках.

- Нам пишут, мол, ничего не нарушается, проекта нет, как вы можете говорить, что там все плохо? Но, если нет проекта, то почему вырубается лес уже сейчас? Сегодня единственный, кто выигрывает от помойки, это Москва и ОАО «РЖД», которое получает миллионы за аренду площадей. Нет московскому туалету под нашей подушкой! - эмоционально завершила свою речь сыктывкарский спикер.

Экологи бьют тревогу: если свалке быть, то под угрозой биологическое разнообразии северного краяФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Кандидат биологических наук Сергей Плюснин поддержал коллегу. По его словам, влияние свалки будет преследовать людей как минимум 80-120 лет.

- 3-4 поколениям придется жить бок о бок рядом с мусором. Кроме того, под ударом — экологическое разнообразие низовьев Вычегды — уникального места, где густая тайга встречается с широколиственными лесами. Свалка — это 5 тысяч гектаров. Другими словами, это два Сосногорска, две Печоры и треть площади Сыктывкара, - обрисовал масштабы воздействия шиесского полигона на природу ученый Сергей Плюснин.

«Кто сочиняет тарифы на вывоз ТКО?»

Еще один вопрос, который уже второй месяц стараются безуспешно проанализировать жители Коми, - это резкий рост тарифов на вывоз ТБО. Напомним, что с 1 ноября для многоквартирных жилых домов с центральным отоплением он стал составлять 165 рублей и 72 рубля для сельчан. То есть он поднялся почти в 10 раз! Однако, почему так произошло, жителям Коми разъяснить официальные органы не потрудились. Кстати, в конце ноября тариф внезапно снизили на 30%. Почему так произошло, тоже особо не объясняли.

- Как формируются тарифы? Есть ли логика? Может быть завтра сделаем тариф в 25 рублей? (В это время люди из первых рядов стали кричать: «А давайте вообще - бесплатно») Необходимо провести проверку на законность обоснования расчетов по мусору, - отметил депутат Совета Сыктывкара Илья Богданов.

Митинги 2 декабря прошли в 15 городах РоссииФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Депутат Госсовета Коми Галина Нагаева развила тему народного избранника.

- Почему правительство Коми принимает решения, не продумав план действий? Почему не проведена разъяснительная работа с населением? Почему нам не рассказали, из чего состоит этот тариф? Почему мы платим огромные налоги, но не имеем права знать информацию, куда идут кровные деньги. А ведь они достаются нам огромным трудом! - задала риторические вопросы Галина Нагаева.

«Просим ввести мораторий на ввоз мусора в Коми»

Многие транспаранты участвовали уже не в одном протестном мероприятии. Акции против мусора на Шиесе проходят уже несколько месяцевФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Депутат Олег Михайлов рассказал, что еще 500 лет назад в Коми некий земский управляющий Григорий Терентьев написал царю о бесчинствах наместника, который грабил население. И о чудо! — наместника сместили. Соль истории в том, что ныне в республике, несмотря на общее недовольство мусорным скандалом, строительство полигона не останавливается, а тариф на вывоз ТБО остается одним из самых высоких в стране.

- Если нас никто не слышит, значит мы должны решать этот вопрос сами. Партия КПРФ инициировала проведение референдума против того, чтобы в Коми ввозили отходы. Вместе мы сможем остановить мусорный геноцид, - считает депутат.

Каждый третий митингующий держал в руках плакат с протестным лозунгомФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Под занавес мероприятия участники приняли резолюцию, центральное место в которой занял предполагаемый референдум по вопросу введения моратория на ввоз отходов. Также сыктывкарцы требуют провести проверку законности нынешнего тарифа на вывоз ТБО и принятие действенных мер для остановки незаконного строительства мусорного полигона на станции Шиес. Резолюцию приняли единогласно.

До конца митинга из-за холода достояли не все, но многиеФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Отметим, что 2 декабря Республика Коми присоединилась к митингам на Северо-Западе против строительства мусорного полигона и завоза мусора из Москвы. На акции протеста вышли жители Архангельска, Северодвинска, Котласа, Яренска, Сольвычегодска, Плесецка, Шенкурска, Урдомы, Октябрьского. В Северодвинске в митинге приняли участие, по разным оценкам, от трех до шести тысяч человек, сообщает 29.ru.