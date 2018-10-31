С 1 января тариф на мусор в Коми снова может измениться

СЕГОДНЯ 15:50 2018-10-31T16:00:04+03:00

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С 1 ноября в Коми в разы подорожает обращение с коммунальными отходами (ранее эта услуга называлась "Вывоз твердых бытовых отходов"). В связи с этим новшеством у жителей республики возникают все новые и новые вопросы. Прямая линия на тему «Применение новой системы обращения с ТКО на территории Республики Коми» прошла сегодня в общественной приемной Главы.

Изменения в законе разъясняла заместитель министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми Анна Тюрнина и заместитель директора ГБУ РК «Республиканский центр обеспечения особо охраняемых природных территории и природопользования» Андрей Тотков.

«Комсомолка» приводит самые часто-задаваемые вопросы по теме новой мусорной реформы с примерами.

В сельском доме прописаны пять человек, но двое из них живут в Сыктывкаре. Значит, согласно новому закону платить придется по количеству проживающих?

- Да, есть такая проблема, что проживают в одном месте, а прописаны в другом. Все эти вопросы с установлением фактически проживающих граждан будут рассматриваться региональным оператором – ООО «Ухтажилфонд». Например, если ваш ребенок учится в другом регионе, то нужно предоставить документы о его временной прописке в другом месте и у вас из счета его просто вычтут.

Анна Тюрнина и Андрей Тотков ответили на вопросы жителей КомиФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Почему по всей России новые тарифы вводятся с 1 января, а в Коми с 1 ноября.

- Один раз сроки программы уже переносились. Когда бы мы не начали, все проблемы нужно будет решать, так что сейчас за два месяца хотим устранить недочеты в работе регионального оператора.

Будут ли льготы?

- Если вы имеете меры поддержки в части других коммунальных услуг, то и здесь вы будете их получать. Сейчас рассматривается вопрос льготного начисления платы для многодетных семей.

Есть информация, что управляющие компании хотят вывезти мусорные контейнеры. Что это их собственность.

- Есть такой саботаж со стороны УК. Мы их предупредили, что они не должны изымать контейнеры у граждан.

Вот такие объявления появились возле подъездов сыктывкарских домовФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Будет ли производиться перерасчет объема мусора в конце года?

- Предусмотрена такая формула, которая корректирует расходы граждан в части начисления платы за коммунальные услуги исходя из объема вывезенного мусора. Вместе с тем в этой формулировке четко написано, что данная формула применяется только при раздельном сборе мусора и заключенм соответствующим договоров с региональным оператором. Сейчас ответов по этому вопросу нет. Подготовлен запрос.

Этот тариф будет постоянным?

- Тариф утвержден на два месяца. С 1 января министерство введет новый тариф. Законодательством запрещается повышение тарифа в первом полугодии 2019 года году предшествующему. Но с 1 января в России повысится на 1,7% НДС, на 2,4% со второго полугодия 2019 года. Эти изменения могут сказаться и на тарифе на мусор. Тариф на 2019 год должен быть принят не позже 20 декабря 2018 года.

Можно ли будет получить перерасчет мусора в определенных ситуациях?

Да, например, за время отпуска. Нужно будет предоставить проездные документы. Если договор прямой, то документы нужно относить в ООО "Ухтажилфонд", если договор с управляющей компанией, то ей.

Справка «КП-Коми»

Региональное министерство экономики, ЖКХ и тарифов утвердило новые тарифы на обращение с коммунальными отходами. Для граждан, проживающих в домах с центральным отоплением, стоимость услуги составит 165 рублей. А для селян, чьи дома отапливаются печкой, - 72,08 рублей. Отметим, что плата будет начисляться не по площади квартиры, а на каждого человека, прописанного в ней. Теперь вывоз, транспортировку, сброс и утилизацию отходов будет регулировать один региональный оператор - ООО "Ухтажилфонд".

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