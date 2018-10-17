«Теперь увидите монополию в действии»: реакция жителей Коми на повышение «мусорных» тарифов

СЕГОДНЯ 13:31 2018-10-17T13:33:35+03:00

Теперь жители Коми будут платить за вывоз мусора в несколько раз больше

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Уже с ноября этого года в республике сильно подорожает вывоз и отработка твердых мусорных отходов: те, кто живет в доме с центральным отоплением, будут платить 165 рублей, а те, кто дом греет с помощью дров и печки, будут платить 72, 08 рубля. При этом платить по-новому тарифы будут все, кто прописан в доме: если семья состоит из пяти человек, то за мусор придется отдать 825 рублей в месяц. Резкое подорожание «мусорных» тарифов вызвало, мягко говоря, недовольство жителей Коми.

— Вот я была бы абсолютно не против [повышения тарифов], если наконец-то начнут соблюдать график вывоза и [следить за] качеством уборки контейнерных площадок... Но!!! Цены-то задерут, а качество не улучшится, — замечает Елена Ильясова.

— 165 рублей с каждого прописанного и неважно, сколько мусора получается. Допустим, у одних ведро за неделю, а другие 3 ведра в день (условно говоря). Как считаете, это нормально? – спрашивает Надежда Горбань.

— У меня печное отопление и я весь свой мусор сжигаю в печи. Продукты в банках не покупаю, т.к. есть свое подсобное хозяйство. За что я должна платить? – тоже вопрошает Эмилия Литвиненко.

Не только они считают такие расценки несправедливыми:

— Обалдели. Это семья из 3 человек только за мусор [будет платить] 500 рублей. А если больше народу прописано? Надо за вывоз и утилизацию мусора брать. У нас, например, четыре бака раз в неделю вывозят. И не утилизируют, все на свалку. Куда такие деньги? Видимо опять нужно чиновников кормить... — ругает размеры тарифа Ольга Волкова.

Есть люди, которые видят в увеличении цен за услуги ЖКХ «плюсы»:

— Скажу больше: один товарищ выиграл тендер на вывоз всего ТБО по РК. Теперь, ребята, вы увидите монополию в действии, — пишет Михаил Сивков.

Понимает негодование жителей Коми лидер коммунистов республики и депутат Госсовета Олег Михайлов:

- Я считаю повышение тарифов на вывоз мусора совершенно необоснованным. В целом ситуация выглядит крайне тревожно, потому что легальных мусорных полигонов в Коми явно недостаточно, и как и куда будут вывозить мусор, скажем, жители отдаленных населенных пунктов Усть-Цилемского или Троицко-Печорского районов, сказать сложно. Решать проблему нелегальных свалок нужно, однако власть как всегда решает проблемы, выкачивая деньги из карманов своих же граждан. Эффективность работы системы ЖКХ для большинства жителей нашей республики кажется низкой, несмотря на все увеличивающиеся поборы. Новое повышение может вконец разозлить наших граждан.