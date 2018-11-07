На стройку на станции Шиес рабочие едут из разных регионов ради высокой зарплаты

СЕГОДНЯ 13:30 2018-11-07T16:28:42+03:00

На обустройстве мусорного полигона люди работают и днем, и ночью

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Известный в Коми активист Виктор Вишневецкий недавно побывал на станции Шиес, чтобы своими глазами увидеть, как продвигается работа по обустройству полигона под мусор из Московской области. Напомним, что республиканские общественники и экологи уже давно бьют тревогу по поводу будущей свалки на станции, расположенной вблизи границы Архангельской области и Коми. В перспективе объект нанесет урон экологии сразу четырех регионов: Республике Коми, Архангельской, Вологодской и Кировской областям.

Виктор Вишневецкий три раза ездил на станцию Шиес и по возможности старался снять видео с места проведения работ. Сегодня общественник предоставил "КП в Коми" сюжет, снятый с места стройки.

- Удивляет, что строительство ведется крайне быстрыми темпами, и это несмотря на отсутствие разрешительных документов. На стройке трудятся рабочие из разных регионов - все они подтверждают, что на станции Шиес идет обустройство большого мусорного полигона, - рассказал "КП в Коми" Виктор Вишневецкий.

Рабочие трудятся в две смены, то есть круглые сутки. Местом для проживания им служат купейные железнодорожные вагоны, в каждом купе ютятся четыре человека. Пока двое трудятся на смене, двое других отдыхают. Бань или душевых для строителей Вишневецкий не увидел, но подчеркнул, что спартанские условия проживания компенсирует заработная плата.

- Недавно рабочим в два раза увеличили зарплату. Сейчас они получают примерно 40 тысяч рублей - это хорошие деньги для севера, - подчеркнул активист.

Отметим, что сегодня Виктор Вишневецкий вновь поднимет тему потенциального полигона на станции Шиес на акции протеста на Театральной площади. Он начнется в 18 часов.