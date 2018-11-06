День Октябрьской революции коммунисты Коми посветят пенсиям, налогам и свалке в Шиесе

СЕГОДНЯ 16:30 2018-11-06T16:55:01+03:00

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В годовщину Октябрьской революции активисты регионального отделения КПРФ решили провести митинг в самом центре Сыктывкара. Завтра на Театральной площади коммунисты и их идеологические соратники вновь развернут красные знамена.

Протестные речи будут посвящены самым злободневным темам: повышению пенсионного возраста, увеличению налогов и тарифов на услуги ЖХК, а также обустройству свалки на станции Шиес (вблизи границы Коми и Архангельской области).

- За последние десятилетия все социальные достижения советского государства были бездарно растрачены, точнее сказать, целенаправленно ликвидировались. Мы хотим напомнить людям о правах и гарантиях, которые действовали в Советском Союзе, - объяснил выбор тем организатор митинга депутат Госсовета Коми Олег Михайлов. - Дату проведения митинга выбрали не случайно. На мой взгляд, благодаря Октябрьской революции российское государство достигло вершин в своем развитии, и это касается не только технологий и развития промышленности. В первую очередь, это касается взаимоотношений между людьми, которые выстраивались по принципу "человек человеку - друг, товарищ и брат". Хочется верить, что в XXI веке Россия еще вернется к коммунистическим ценностям и построит совершенное и справедливое государство.

На митинге планируется уделить особое внимание потенциальной экологической угрозе, связанной с обустройством мусорного полигона на станции Шиес (вблизи границы Архангельской области и Коми).

- Эта проблема волнует жителей четырех регионов - Коми, Архангельской, Вологодской и Кировской областей. Именно поэтому необходимо использовать любую возможность, чтобы в открытую заявить о протесте по поводу обустройства огромной мусорной свалки, которая повлияет на экологию и состояние здоровья значительного числа людей. Никто не хочет появления мусорного полигона на станции Шиес, - заявил "КП в Коми" Виктор Вишневецкий.

Отметим, что митинг начнется в 18 часов.