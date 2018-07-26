Без масок и ножей: как правильно вести себя на акции протеста?

26 Июль 18:52 2018-07-27T10:04:53+03:00

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За первые полгода в Сыктывкаре прошло более 200 массовых мероприятий, среди которых немало политических акций — различных пикетов и митингов. В эту субботу в Мичуринском парке состоится очередной митинг против повышения пенсионного возраста: в этот раз протестующих на Театральную площадь не пустили.

Сегодня в приемной Главы РК прошла прямая линия, посвященная общественному порядку. Присутствовавший там в качестве эксперта начальник сыктывкарского Отдела охраны общественного порядка Александр Ивашов объяснил, что нужно знать перед митингом и как себя на нем вести, чтобы вас не задержала полиция.

Александр Ивашов рассказал, как должен вести себя участник митингаФото: Дарья ЮДИНА

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ:

1. Поведение участников любого общественно-политического мероприятия регулируется ФЗ-54 «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Если возникают какие-то вопросы — лучше всего в него заглянуть.

2. Прежде чем идти на какую-либо политическую акцию, необходимо убедиться, что она была согласована с власть имущими. Если вы каким-то образом оказались на несанкционированной акции, подчиняйтесь указаниям стражей правопорядка — лучше не создавать себе лишних проблем. Участие в несанкционированном политически-общественном мероприятии наказывается штрафом (максимальный размер — 300 тысяч рублей), обязательными работами (максимальный срок — 200 часов). Кроме того, участника могут арестовать на 15 суток.

3. В Сыктывкаре и его окрестностях есть четыре специально выделенные площадки для проведения пикетов, шествий, собраний и подобных мероприятий: Мичуринский парк (северная часть парка, площадка на пересечении улицы Димитрова и Октябрьского проспекта), Берендеевский гайд-парк (на улице Менделеева в Эжве), площадка перед домом культуры «Волна» в поселке Краснозатонский и площадка у здания общежития, которое принадлежит Сыктывкарскому автомеханическому техникуму (улица Общественная, 11 в Верхней Максаковке). Мирные собрания, которые проводятся там, недовольства у полицейских не вызовут.

4. Мероприятие должно соответствовать заявленной форме: пикет не может резко превратиться в шествие. Если такое все-таки произойдет, у полицейских появятся все основания для разгона людей.

5. Количество людей должно соответствовать числу протестующих, указанных в заявке. Если организатор митинга указал, допустим, тысячу человек, то те, кто не «укладывается» в эту цифру, могут только стоять за ограждением и участниками они считаться не будут. Если людей на мероприятии больше, то полицейские опять же могут митинг распустить.

КАКИМ ДОЛЖНО БЫТЬ ПОВЕДЕНИЕ УЧАСТНИКА МИТИНГА:

Эти рекомендации касаются не только участников митинга, но и любых общественно-политических акций:

1. Нужно соблюдать правила общественного порядка. Никакого крушения государственного имущества и экстремистских лозунгов — за это вас вправе выдворить с мероприятия.

2. Маски долой! Вы не можете скрывать свое лицо на публичном политическом мероприятии. Запрещены любые маски (даже медицинские) и средства «камуфляжа» — лицо должно быть открыто, чтобы вас могли идентифицировать.

3. Приходить на акцию протеста в состоянии алкогольного или наркотического опьянения строго запрещено. Как и пить или проносить «веселящие» напитки или порошки.

4. Все, что может нанести вред окружающим, приносить тоже нельзя: оружие, предметы, которые могут быть использованы в таком качестве, взрывные устройства, взрывчатые, ядовитые, отравляющие, едко пахнущие, легковоспламеняющиеся вещества, огнеопасные и пиротехнические изделия и их составляющие.

Помните, что любое нарушение правил ведет к наказанию - начиная от штрафа и заканчивая уголовной отвественностью.