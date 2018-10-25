"Число нищих и бедных пенсионеров возрастает", - депутат-коммунист Олег Михайлов

СЕГОДНЯ 14:40 2018-10-25T14:56:48+03:00

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В очередной раз в Госсовете Коми разгорелись нешуточные дебаты по поводу пенсионного вопроса. Первый жаркий спор касался прожиточного минимума для пенсионеров - сегодня депутаты подняли его на 550 рублей: с 10 тысяч 192 рублей до 10 тысяч 742 рублей. О несерьезности суммы для территорий Крайнего Севера заявила Екатерина Дьячкова.

- Почему мы устанавливаем один размер прожиточного минимума для всех пенсионеров? Давайте сравним цены в сыктывкарских магазинан со стоимостью продуктов в Усть-Цильме - разница очевидна. Но почему усть-цилемские пенсионеры должны получать те же деньги, что и сыктывкарские? - задала риторический вопрос депутат Дьячкова и высказала предложение, - надо проиндексировать прожиточный минимум для пенсионеров, проживающих на Крайнем Севере.

Коммунист Олег Михайлов в своем выступлении апеллировал к злободневной теме: пенсионной реформе.

- Принимая закон о повышении пенсионного возраста, федеральное правительство заявляло нам, что параллельно намерено улучшать качество жизни пенсионеров. Пока я вижу обратную ситуацию. Напомню, что в апреле текущего года мы продили на еще на три года зафиксированый размер потребительскую корзину для пенсионеров. Как мы этими действиями изменили жизнь к лучшему для наших пенсионеров? - поинтересовался у коллег Олег Михайлов.

Свою позицию депутат от КПРФ подкрепил цифрами: в 2016 году прожиточный минимум для пенсионеров составля 9 тысяч 577 рублей и за прошедшее время данный показатель увеличился на 1 тысячу 165 рублей, то есть всего на 10,85 %. Тогда как накопленная инфляция составила 13,28%. В 2017 году минимальную пенсию получали 19 900 тысяч пенсионеров, а сейчас их стало уже почти 20 тысяч 600 человек.

- Число бедных и нищих пенсионеров возрастает, - констатировал коммунист Олег Михайлов.

Пыл молодого парламентария попыталась охладить вице-спикер Госсовета Коми Валентина Жиделева.

- Справедливо ставить вопрос о повышении прожиточного минимума. Но я хочу напомнить, что в пояснительных записках к законку есть письма правительства России с обещанием улучшения качества жизни пенсионеров с 2020 года, когда в стране начнется пенсионная реформа и изменится схема начисления пенсий, - заявила Валентина Жиделева.

Но ее ответ не устроил инцииатора дебатов Екатерину Дъячкову.

- Вы представляете себе, что такое целый год жизни? - Вновь начала с вопроса усинский депутат. - Представьте себе конкретного пенсионера, которому предстоит ждать еще год до повышения пенсии. Сегодня мы примем закон, который позволит пенсионеру только один раз дополнительно сходить в магазин.

Под занавес заседания сессии Госсовета Коми Олег Михайлов поднялся на трибуну. Коммунист напомнил, как в июле нынешнего года пять человек из президиума парламента поддержали повышение пенсионного возраста. В этой связи народный избранник предложил коллегам путем поименного голосования высказать свое собственное мнение по поводу пенсионной реформы.

Предложение вновь спровоцировало поляризацию мнений. Инициативу Михайлова не поддержал интинский "единорос" Василий Смалий.

- Партия КПРФ в Госдуме России поддержала закон о пенсионной реформе, - напомнил политическому оппоненту господин Смалий и попросил объяснить, - почему вы, Олег Алексеевич, действуете вразрез стратегии вашей партии?

Тему подхватил Геннадий Горбачев, который честно признался:

- Изначально я был против пенсионной реформы, но закон уже принят. После драки кулаками не машут, - урезонил молодого коллегу господин Горбачев.

- Закон принят, - согласился Олег Михайлов, - но пенсионная реформа еще не началась.

В завершении темы депутат от "Едра" Сергей Артеев заявил коллеге-коммунисту:

- В Госсовете Коми вы представляете интересы своих избирателей. От вас ждут другого КПД: конкретных предложений, а не заявлений о необходимости отменять то, что уже принято и не будет отменено, - заявил депутат Артеев.

Вопрос был отклонен. На этом обсуждение темы пенсионной реформы было закончено.