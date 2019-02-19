Комиссия Совета по правам человека требует наказать чиновников, допустивших стройку на Шиесе

Строительство мусорного полигона на Шиесе посетили представители Совета при Президенте РФ по правам человека (СПЧ). На встреча в Урдоме с местными жителями, они пообещали: «мы вас в обиду не дадим».

Эмоциональная встреча с представителями от СПЧ состоялась вчера, 18 февраля, в Доме культуры Урдомы. В конце собрания московские гости констатировали: надо ставить вопрос о прекращении незаконной работы:

- Мы видим, что власти используют вместо диалога с населением - некролог. А московские власти привычно используют разгильдяйский подход. Это прослеживается даже в названии проекта «Очистим русский север от мусора». То есть завалим русский север мусором, получается? Архангельские власти уже запутались в своих ожиданиях и занимаются очковтирательством. Они сами немного не понимают, что это будет за проект, - отметил заместитель председателя Совета при Президента по правам человека Евгений Бобров.

Фото: Комитет защиты Вычегды

Эксперты от СПЧ пообещали, что запросят всю гидрологию и геологию по старым данным Советского Союза. Они отметили, что будут требовать наказания для причастных к стройке:

- Мы будем требовать привлечения к ответственности всех должностных лиц (аплодисменты), всех чиновников за укрывательство правонарушений и за нарушение порядка обращений граждан (продолжительные аплодисменты). Тут информации достаточно, все факты налицо. Недопустимо, когда полиция не вмешивается в грубые нарушения общественного порядка! Недопустимо, когда прокуратура не дает оценки элементарным нарушениям! Недопустимы репрессии и активное противодействие активистам и депутатам. Обо всех нарушениях уведомляйте: мы вас в обиду не дадим (контакты СПЧ вот по этой ссылке), - отметил Бобров.

В конце встречи он несколько огорошил собравшихся тем, что не будет обсуждать вопрос приостановления строительства. Однако следующее его предложение расставило все на свои места:

- Потому что нельзя приостанавливать того, чего нет. Мы будем ставить вопрос о прекращении незаконных работ. Здесь никакого строительства, на мой взгляд, нет. Здесь есть концентрация незаконных действий, подтвержденная контролирующими надзорными органами, но не получившая оценки в виде их прекращения, - подытожил представитель от СПЧ.

Депутат из Урдомы Марат Шатский написал в соцсетях, комиссия СПЧ носить некую разведывательную функцию: сбора информации и определения градуса протеста. По его мнению, представители «переварят» информацию и доложат о Шиесе первому лицу страны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/692827" frameborder="0"></iframe> СПЧ на Урдоме 18.02.2019 Выступление Евгения Боброва.

- Однако, если и после этого стройку продолжат, то появляется точка невозврата, за которой все правовые действия исчерпаны, - отметил народный избранник.

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