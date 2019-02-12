2019-02-12T13:50:07+03:00
Общество

Стройку на Шиесе посетил журналист The New York Times

Об этом сообщают активисты борьбы против строительства мусорного полигона
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из архива Вячеслава ГригорянцаФото из архива Вячеслава Григорянца
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Стройку на Шиесе посетил журналист одного из самых авторитетных изданий в мире The New York Times. Об этом сообщают активисты борьбы против строительства мусорного полигона.

«Живой американец», как окрестили его удивленные активисты, побывал на вахте Шиеса в минувшую пятницу, 8 февраля. По словам людей, иностранец представился корреспондентом знаменитого зарубежного издания The New York Times, которое имеет многомиллионную аудиторию во всем мире.

- С американцем по имени Фил встретился случайно. Навестил вахту на Шиесе, а тут он. С ним был переводчик. К сожалению, я очень спешил, поэтому удалось лишь парой фраз перекинуться с ним. Как я понял, он журналист издания The New York Times. В пятницу корреспондент встречался с местными активистами в Урдоме, а также ходил по стройке и беседовал с вахтовиками. Это, в принципе, все, что мне известно, - рассказал один из активистов борьбы против мусорного полигона на Шиесе Вячеслав Григорьянц.

Когда материал выйдет в The New York Times, пока неизвестно. Участники движения сопротивления удивлены, что слава о народной борьбе за Шиес дошла до США. При этом многие центральные СМИ предпочитают не писать о стройке.

В комментариях активисты добавили, что нужно использовать любые каналы СМИ, чтобы о ситуации на Шиесе узнали в Москве. По словам людей, писать надо не только на передачу «Человек и закон», но и посылать письма на «мыльное шоу» «Пусть говорят».

Кстати, недавно выяснилось, что строительство мусорного полигона нарушает договор субаренды между «РЖД» и ГБУ Москвы «Автомобильные дороги», а также трёхстороннее соглашения между теми же и ООО «Технопарк». Об этом говорят итоги проверки федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в конце января. В отношении ООО «Технопарк» уже составили протокол об административном правонарушении: ему грозит штраф до миллиона рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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