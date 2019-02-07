В Коми продолжается декада митингов против строительства мусорного полигона в Шиесе

В Коми продолжается волна протестных мероприятий против незаконного строительства мусорного полигона на станции Шиес. Митинги и пикеты уже прошли в Сыктывкаре, Айкино, Корткеросе, Микуни, Жешарте, Мадмасе, Ухте, Воркуте, Печоре, Ижме. Усть-Цильме.

Сегодня, 7 февраля, высказать свое мнение по поводу незаконной стройки соберутся жители Койгородка, Визинги. 8 февраля к ним присоединятся митингующие в Выльгорте. Пикет пройдет с 17:00 на площадке перед Сыктывдинским Домом культуры (улица Домны Каликовой, дом 57). 9 февраля с 12:00 митинг пройдет в Корткеросе. В этот же день с 11:00 протест начнется в Ижме возле Дома культуры.

В Сосногорске 10 февраля с 12:00 запланирован пикет на площади Гагарина. В Усинске мероприятие состоится в 13:00 перед зданием отделения «Сбербанка» по улице Мира.

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