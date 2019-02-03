Мы не люди второго сорта: 600 сыктывкарцев пришли на митинг против мусорного полигона на границе с Коми

В Мичуринском парке Сыктывкара прошел пикет против строительства мусорного полигона на Шиесе «Россия – не помойка». Несмотря на мороз, пришли около 600 человек. На мероприятии говорили об агрессивной колониальной политике Москвы, которая не имеет права посягать на чистоту Севера.

Скопление людей и плакаты всех мастей и размеров у входа в Мичуринский парк Сыктывкара были видны издалека. Уже за 10 минут до начала протестного мероприятия горожане плотной толпой заполнили пространство около импровизированной трибуны - красной бочки. Среди пришедших – пенсионеры и подростки, молодые мамы и мужчины в самом расцвете сил. У каждого второго в руках - протестные плакаты.

Люди не побоялись холода и целый час простояли, держа протестные плакаты в рукахФото: Наталия БЕШКАРЕВА

В слоганах плакатов кратко и емко говорилось о том, почему в воскресенье люди предпочли не сидеть дома, а пришли на митинг.

На митинге были люди всех возрастовФото: Наталия БЕШКАРЕВА

На митинг приехали и активисты из других районов. Например, ижемская общественница Галина Рочева:

- В Коми нас не слышат, вот и пришлось приехать, чтобы лично поучаствовать в митинге, - признается она.

Галина Рочева приехала их другого района, чтобы высказать свое мнениеФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Представители молодежи стояли в одном ряду с пенсионерами: «Возможно единственное решение проблемы – это переработка мусора. Но на пустом месте ее не реализуешь», - отметил горожанин Алексей Турьев.

На акции протеста присутствовали и общественные наблюдатели ОГОНа (Объединенная группа общественного наблюдения), которые следили за законностью проведения митинга.

Общественный наблюдатель следил за порядкомФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Представитель группы Вячеслав Слюсарев рассказал, что, например, для такого большого мероприятия выставлено мало сотрудников полиции. Он насчитал всего трех представителей правопорядка. Всего, по данным наблюдателя, на митинг пришло 600 человек. При этом два месяца назад в сравнительно теплую погоду на аналогичное мероприятие в центре столицы пришло в два раза меньше людей!

«Нам говорили, что мусор на Шиесе будут сортировать. Вранье!»

Митинг начался с 20-минутным опозданием со стихов оппозиционного сыктывкарского поэта Маяка Митюнина, который рассказал о том, что министры «с улыбкой злодея сжигают природы холсты».

Поэт Маяк Митюнин читал революционные стихиФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Недовольство тем, что на границе Коми и Архангельской области начало строительство мусорного полигона, звучало в каждом выступлении. Над Коми нависает и другая серьёзная опасность, отметила эколог Нина Ананина. Согласно территориальной схеме обращения с отходами под Сыктывкаром планируют строить мусоросжигательный завод по обезвреживанию отходов. Такой же завод планируют возвести и в Печоре, и в Ухте. Термическое разложение нанесет урон экологии Севера.

Нина Ананина обрисовала страшное экологическое будущее, которое может произойти, если сидеть сложа рукиФото: Наталия БЕШКАРЕВА

- Нам говорили, что мусор на Шиесе будут сортировать. Вранье! Пришел официальный ответ, согласно которому мусор будут просто прессовать и запаковывать в полиэтилен. Как долго пакеты могут выдержать? Рядом находятся семь веток газопровода! Буквально через год эта дрянь может полыхнуть, полреспублики к чертям снесет! Это - не считая вонищи и отравленной воды, - отметила Нина Ананина.

Активист из Печоры Андрей Аксеновский тоже рассказал об экологической катастрофе, которая стучится в каждую дверь. Но мужчина напомнил о личной ответственности каждого за чистоту.

Люди говорили о том, что их волнует и страшитФото: Наталия БЕШКАРЕВА

- Нам нужно быть активнее, нам нужно не стесняться выглядеть городскими сумасшедшими, чтобы сказать ближнему – «Не мусори здесь!» Но 90 процентов населения Коми оставляет сор там, где отдыхает. Мы живем с вами в удивительном месте. Если не быть активнее, то все будет помойкой, - отметил мужчина.

«Не поддавайтесь на провокации»

На митинге много говорили о лицемерии при информировании населения Коми и Архангельской области. На акции протеста присутствовал человек, который участвовал в фейковом собрании 29 января в Урдоме, где подставные люди браво высказывались за строительство полигона. По словам местного активиста Алексея Семяшкина, правду скрывали до последнего.

Алексей Семяшкин рассказал, как его втянули в аферу, за которую он попросил прощениеФото: Наталия БЕШКАРЕВА

- Меня и моих знакомых позвали на собрание, чтобы мы высказались против свалки. У нас был мини-инструктаж, где предупредили, что на встрече будут сторонники постройки мусорного полигона. Сказали, мол, не поддавайтесь на провокации. Мы задумались о подвохе, когда увидели, что нвсе наши вопросы игнорируют. Всю праву мы узнали на самом собрании в Урдоме. За участие в нем я хотел бы попросить прощение у жителей Урдомы, - подытожил молодой человек.

Член избирательной комиссии Андрей Никулин развил эту тему и высказал мнение, что Коми давно перестала быть суверенной республикой. «Мы стали рядовым регионом, который не может определять свое будущее. Львиная доля налогов уходит колониальным властям. Единственный выход – стать самостоятельным суверенным государством в составе Российской Федерации. Мы снова должны сами принимать законы, распределять налоги», - отметил мужчина.

Люди держали плакаты и скандировали «Пока мы едины, мы непобедимы».Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

Секретарь горкома РКРП (Российской коммунистической рабочей партии) Александр Вербин предложил перенять опыт французов, которые выходят на площади и перекрывают улицы из-за подорожания бензина на несколько центов. «Пусть каждый берет пакет с мусором, несет на площадь. Пусть там понюхают аромат и придут сюда, чтобы бороться вместе с нами», - высказал предложение он.

«Жители Коми и Архангельской области – люди второго сорта?»

Вся беда – в российских чиновниках, считает активист Виктор Вишневецкий. По его словам, каждый человек должен быть рупором идей – рассказывать окружающим о Шиесе, мусорном полигоне, о молчании властей. «Мы все это допустили, потому что молчим. Если мы будем реагировать, то нас услышат и отступят. Но почему мы сегодня не в центре города – на Театральной площади? Мы – граждане! Мы требуем открыть центральную площадь для протеста!»

Участники акции протеста горячо поддерживали ораторовФото: Наталия БЕШКАРЕВА

- Устроили позорную свалку на границе Коми и Архангельской власти. А жителям Коми на это говорят, мол, извините, это территория другого субъекта. Что значить другой субъект? Природа не видит ни административных, ни государственных границ. Это наша земля, это наша природа. Никакой московский мусор не должен попасть на Север. Коми перечисляет миллиарды налогов, но взамен на нас сыпят мусор. Живущие в Коми и Архангельской области – это люди второго сорта? Когда людей делят на лучших и худших – это фашизм. Я уверен, что вместе с вами мы сможем остановись стройку, - убеждан депутат Олег Михайлов.

На акцию протеста пришло в два раза больше людей, чем на аналогичное мероприятие в декабреФото: Наталия БЕШКАРЕВА

В резолюции по итогам митинга участники потребовали законодательно отменить ввоз мусора в Коми и Архангельскую область, прекратить строительство полигона на Шиесе, вернуть прежние тарифы на вывоз мусора и привлечь к уголовной ответственности всех причастных к мусорной реформе. За эти требования проголосовали все участники митинга единогласно.

Плакаты можно было позаимствовать у организаторов на акции протестаФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Отметим, что 3 февраля крупномасштабная всероссийская акция протеста прошла не только в Сыктывкаре, но в трех десятках регионов России. На митингах по всей стране активисты привлекали внимание общества к проблемам сохранения и защиты окружающей среды и здоровья населения.

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