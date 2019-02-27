«Уровень опасности строящегося полигона оценивает группа ученых»: министр природных ресурсов Коми о стройке на Шиесе

Уровень опасности строящегося полигона на Шиесе оценивает рабочая группа, созданная при Коми научном центре УрО РАН. Об этом рассказал министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Роман Полшведкин в рамках проекта «Час с министром» в Общественной палате Коми.

- Что за объект строится на Шиесе - непонятно. Но позиционируют его, как полигон для временного хранения имущества Москвы. Все мы понимаем, что это за имущество и какое оно может оказать воздействие, - высказал министр свое отношение к стройке на Шиесе.

Он отметил, что несмотря на отсутствие проектной документации по проекту, есть изыскания на тот участок, где сейчас идут строительные работы. Их министерство уже запросило, чтобы передать для оценки рабочей группе при Коми УрО РАН: ученые призваны оценить уровень угрозы. Уже есть предварительные заключения, что часть выбросов от строящегося объекта будет попадать на территорию республики. Реки тоже под ударом загрязнения. Особенно может пострадать бассейн Северной Двины.

По словам Полшведкина, Минприроды Коми, лесной надзор и государственный экологический надзор провели ряд проверок около стройки. Нарушения есть, а административное расследование по этому поводу продолжается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/694453" frameborder="0"></iframe> Министр природы Коми Полшведкин говорит, что он думает о стройке на Шиесе.

- Позиция Коми в вопросе строительства полигона обозначена. Объект на Шиесе может оказать на республику негативное антропогенное воздействие, поэтому и чиновники, и общественники, и простые жители должны участвовать во всех процессах, связанных с этой стройкой. Как у нормального человека, у меня не хватает слов, когда я говорю о Шиесе. Если строится хороший высокотехнологичный объект, то о нем, конечно, должны знать люди. Я уверен, что с учетом подходящего по всем экологическим параметрам места строительства, никто не был бы против появления современного объекта по переработке и утилизации мусора, который бы обслуживал и республику, - подытожил министр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Активисты перекрыли дорогу бензовозам, направлявшимся на стройку мусорного полигона на Шиесе

Как это произошло (подробности).