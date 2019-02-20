Как прекратить строительство полигона в Шиесе: говорят представители комиссии Совета по правам человека

19 февраля в Сыктывкаре общественники и депутаты встретились с представителями Совета по правам человека при Президенте РФ (СПЧ). Повестка дня, как и на собрании с жителями Урдомы, одна – понять, какими правовыми механизмами остановить строительство мусорного полигона на Шиесе.

Встреча с представителями от СПЧ получилась эмоциональной. Депутаты и общественники пытались понять, почему уже семь месяцев активисты добиваются прекращения стройки, а результатов нет совсем? Почему законодательство не работает? Почему, если нарушение прав местных жителей на чистую экологию налицо, – надзорные органы молчат?

Что такое Шиес?

Члены и эксперты Совета по правам человека 18 февраля побывали на Шиесе. Там им представители архангельского правительства заявили, что это идет строительство линейного объекта (это, к примеру, дороги, мосты, тоннели), но не полигона.

- Почему это не строительство, когда стоит ангар с фундаментом, уже есть скважины? Это капитальные объекты, - отметил заместитель Совета по правам человека при Президенте РФ Евгений Бобров.

Заместитель руководителя управления Росприроднадзора по Коми Исламудин Астарханов, отметил: принимать меры можно будет только тогда, когда станет ясно что строится — полигон или мусоросжигательный завод.

У департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности тоже нет полномочий закрывать стройку, о чем рассказал директор ведомства. Пока картина неясная: «РЖД» передало в аренду на 11 месяцев участок земли, а инвестор что-то там строит, говорит

«Тогда бегемот будет построен по кусочкам», - отметила депутат Госсовета Коми Екатерина Руденко. Ее опасения: в один прекрасный момент инвестор построит все, что можно, а затем раскроет карты. Однако противодействовать стройке уже будет сложно.

Что делать, чтобы остановить стройку? На встрече предложили несколько вариантов развития. В частности, совершенствовать систему общественных обсуждений, чтобы местные жители могли реально решать судьбу родных территорий. Кроме того, добиться проведения референдума в Коми, чтобы ввоз мусор с других регионов в республику был под запретом. Не лишним будем и завалить суды исками на Росприроднадзор и прокуратуру, которые бездействуют.

Народная воля

Оказалось, что история с Шиесом не уникальна. В общемировой практике есть несколько случаев, когда народная воля отбивала притязания властьпридержащих.

- В Неаполе разновидность мафии завалила город мусором. Люди встали против мафии со словами «Не вывозите к нам свои отходы». Родилось мощное народное движение за сортировку мусора. Власти упорно хотят, чтобы мы пошли по этому сценарию, - отметил Алексей Григорьев из Российского социально-экологического союза.

Второй сценарий родом из Америки. Не так давно отходы из Нью-Йорка решили везти в сравнительно бедный штат Алабаму. Местное население обратилось в Нью-Йорк со словами: «Зачем?» Власти подумали и приняли решение не вывозить мусор в Алабаму. По какому сценарию сложится драма на Шиесе, пока не ясно. Но активисты, конечно, надеются, что по-мирному.

Референдум

Один из сценариев предотвращения ввоза мусора в регионы – референдум. По инициативе депутата Госсовета Олега Михайлова этот вопрос уже был вынесен в Госсовет. Однако правовое управление законодательного органа дало отрицательный ответ: формулировка вопроса не соответствует нормативным актам. Подобный референдум хотели провести в Архангельской области, но и там депутаты законодательного органа вопрос отклонили. По словам Михайлова, ему прямым текстом сказали: «не существует такой формулировки, которая бы нас устроила».

По словам заместителя Совета по правам человека при Президенте РФ Евгения Боброва, это говорит лишь о политической безответственности органов власти, которые выступают против референдума. Но сдаваться не надо: «От нашей убедительности будет зависеть решение властей».

Гражданская война

Эксперт постоянной комиссии СПЧ Алексей Ярошенко отметил, что их роль в этом вопросе «разрушить систему лжи». Единственный приемлемый путь – прекратить стройку.

- Или в худшем случае – оставить все, как есть. Потому что ситуация фактически доведена до уровня гражданской войны. Выхода другого нет. Строительство нужно прекратить. Это не тот уровень, когда ситуацию можно загнать в мирные рамки, - отметил он.

Эксперт подчеркнул, что нельзя переть против населения целых регионов. Если руководствоваться здравым смыслом, то глава Коми и губернатор Архангельской области должны просто возглавить процесс по изгнанию мусорщиков с Шиеса. По словам Ярошенка, борьба может затянуться на долгие месяцы, к этому надо быть готовым. Кроме того, в этой борьбе надо задействовать все возможные механизмы. Например, оккупировать виртуальное пространство, активно использовать соцсети. «Тогда СПЧ сможет чем-то помочь», - подытожил он.

Роль СПЧ – донести ситуацию до руководства страны. Кроме того, обезопасить активистов от репрессий и судов.

- Вам нужно усилить активную деятельность в соответствии с законом: проводить согласованные мероприятия, обращаться в органы власти, предлагать конкретные решения. Мы на своей площадке будем вынуждать власти принять то или иное решение. Если на вас давление будет оказывать – обращайтесь к нам, - отметил Бобров.

Общественные слушания

Депутат Екатерина Руденко предложила СПЧ обсуждать ситуацию не только с общественниками, но и с чиновниками, от которых зависит принятие всех важных решений. По ее словам, институт общественных слушаний не работает. При существующей системе в результате слушаний рождаются проекты-«уродцы», которые удовлетворяет только одну сторону.

Общественные слушания надо проводить несколько раз — оценивать идею, предпроектные решения, а в последнюю очередь проект: должно быть много этапов. «Проводить слушания после того, как создан проект и вложены деньги, — это как запрыгнуть в последний вагон».

Член СПЧ Евгений Бобров согласился. Совет уже предложил изменить законодательство, чтобы обеспечить максимальный учет мнения населения для размещения предприятий по переработке и утилизации отходов: «Население и должно решать, нужно им такое или нет». Однако пока администрация президента, куда были направлены идеи, молчит.

Общественники отметили, что надо завалить суды исками на прокуратуру и Росприроднадзор, которые, по их мнению, бездействуют. Не все согласились, ибо это притормозит дело и утяжелит деятельность ведомств, которые все же могут повлиять на ситуацию.

В конце встречи эксперты СПЧ попросили активистов составить им предложения, которые они систематизируют и представят в администрацию президента и в Минприроды.

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