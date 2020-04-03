«Коми бы гудела массовыми гуляниями, если бы не самоизоляция»: экоактивисты Шиеса об отставке Сергея Гапликова

Вчера, 2 апреля, свой пост неожиданно для всех покинул глава Коми Сергей Гапликов. Депутаты Госсовета радуются и негодуют, политологи говорят, что политический шаг неожиданный, но неудивительный. Между тем, для препятствующих стройке на Шиесе экоактивистов уход первого лица республики - это символ надежды. Почему? Ответ в комментариях, которыми делятся экоактивисты нашего региона.

Известный в Коми экоактивист Владимир Вишневецкий не скрывает громкой радости по поводу отставки Сергея Гапликова. Он никогда не стеснялся в выражениях, когда оценивал вклад губернаторов Коми и соседней Архангельской области в шиесскую проблему.

- Если бы не самоизоляция, то на улицах наших городов и поселков были бы массовые народные гуляния, - написал Виктор Вишневецкий. Он также отметил, что региону нужен не ставленник Москвы, а свой глава - «с земли», за которого проголосуют все экоактивисты.

Дмитрий Поволокин бесчисленное количество раз ездил на Шиес, не пропускал бензовозы и фиксировал нарушения. Он пишет, что одновременная отставка двух губернаторов - это общая победа экоактивистов: «Это событие сделали мы, жители Коми и Архангельской области. Если бы мы не стояли на Шиесе, то возможно не было бы этого бегства».

Эколог Нина Ананина отметила, что с момента избрания Сергей Гапиков показал себя непоследовательным и нехозяйственным руководителем региона. Например, первый его указ (объединение двух диаметрально противоположных ведомств - Минпрома и Минприроды в одно министерство) привлек внимание всех экологов региона и России.

- Вероятность возведения гигантского полигона под московский мусор на Шиесе всего в четырех километрах от границы нашего региона Сергея Гапликова не интересовала. Это стало причиной акций протеста, где одним из лозунгов было требование отправить Гапликова в отставку. В своем обращении Владимир Путин дал регионам полномочия самим искать выход из сложившейся ситуации с коронавирусом. Мы точно знаем, что именно тотальное сокрытие фактического положения дел с распространением вируса привело к резкому увеличению количества заболевших, - поделилась своей точкой зрения известная экоактивистка.

Видный в Коми эколог, председатель Комитета спасения Печоры Иван Иванов не уверен, что строительство на Шиесе после отставки двух губернаторов будет прекращено. Но шанс, конечно, есть.

- Отставка Орлова дает такой шанс. Но, я думаю, ситуация с пандемией пока не понятно, чем закончится. В любом случае, говорить о прекращении строительства рано, - отметил он.

Напомним, что с конца июля 2018-го года экоактивисты со всего мира продолжают бороться против возведения самого большого в Европе мусорного полигона. Летом прошлого года строительство было заморожено, но активисты не расслабляются - пока окончательного решения по стройке принято не было.

Отметим также, что 2 апреля 2020 года уже вошло в новейшую историю России как «весенний губернаторопад». В этот день За один день четыре губернатора российских регионов подали в отставку - Сергей Гапликов (Коми), Игорь Орлов (Архангельская область), Александр Цыбульский (НАО), Владимир Илюхин (Камчатский край).

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