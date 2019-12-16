Российские оппозиционные политики рассказали, как Шиес повлиял на Россию

15 декабря в новом культурном пространстве «Револьт-центр» прошла дискуссия «Шиес как образец гражданского мужества». В числе спикеров знаковые фигуры - либертарианец Михаил Светов, исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров, экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, руководитель проекта «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов и другие. В течение двух часов они рассуждали о роли Шиеса в пробуждении нового гражданского общества и отвечали на вопросы гостей встречи.

Почему Шиес — это образец мужества?

Встреча была назначена на 15:00. Однако ее пришлось задержать на полчаса по уважительной причине. Ее спикеры накануне побывали на Шиесе, где проходил фестиваль «Свободные люди». Так как дорогу туда и обратно в зимнее время нельзя считать простой, то они задержались. Сыктывкарцы отнеслись к этому с пониманием.

В начале встречи каждый спикер сказал несколько слов о Шиесе и роли в протесте жителей близлежащих регионов. Так, Андрей Пивоваров уверен, что на полигоне люди на практике реализуют то, о чем он говорит на многочисленных семинарах. «Таких сильных и целеустремленных людей не видел никогда», - отметил он. Но как сделать так, чтобы искра протеста не только не погасла, но и перенеслась на другие регионы? Это вопрос, который пока не получил ответа.

Выступает Андрей ПивоваровФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Депутат Госсовета Олег Михайлов ответил, что Шиес — проблема не столько экологическая, сколько политическая. «Она показывает, как обстоят дела между регионом и федеральным центром. 51 млрд рублей Коми в прошлом году перечислила в казну стране. Что получаем взамен? Свалку без учета мнения народа», - отметил он.

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман был краток. По его мнению, Шиес — это история про человеческое достоинство и рубеж, который оставлять нельзя. Он в свою очередь, будет поддерживать протестующих.

Руководитель проекта «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов побывал на Шиесе в рамках форума «Свободные люди»Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

Студент и член «Коми войтыр» Николай Удоратин отметил, что Шиес стал толчком к пробуждению национального движения, которое до недавнего времени в Коми находилось в критическом состоянии. Создатель мегапопулярного правозащитного паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов отметил, что стражи правопорядка в большинстве своем поддерживают протест. Но полиция — это срез общества, там есть хорошие и плохие люди. На Шиес он поехал, чтобы посмотреть, как работают полицейские. На примере краткого эпизода он подтвердил, что полиция бездействует. «Подвозили уголь. Идем, а сотрудники ЧОП просто перекрывают дорогу. То есть они считают возможным перекрыть кусок общественного пространства. Но какая норма закона позволяет им не пускать меня? При этом полиция бездействовала, она пассивно помогает ЧОП».

Известный гражданский активист Виктор Вишневецкий отметил, что власть продолжает продавливать стройку административными ресурсами. Он отнес к ним репрессии в отношении активистов — штрафы, увольнения с работы. Общественник отметил, что возобновление стройки приведет к массовым митингам, но, как он подчеркнул, мирным.

Среди спикеров была единственная представительница прекрасной половины человечества — это координатор образовательного проекта «Свободные Люди» Татьяна Усманова. Она отметила, что юристы организации будут помогать активистам. В частности, судиться с РЖД, которая летом незаконно отменила остановку на станции Шиес. Интересно и то, что для охранников полигона поезда останавливаются. Отсутствие справедливости бросается в глаза.

Вопросы участников встречи

После кратких выступлений спикерам начали задавать вопросы.

Гражданский активист Григорий Каблис задает вопрос спикерамФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Известный в Коми гражданский активист Григорий Каблис спросил, как жителям региона не растерять своей активности в борьбе за Шиес. Андрей Пивоваров посоветовал быть активнее на выборах. «Мы видели, как молодые независимые люди запросто обыгрывали единоросов. Люди изнутри сообщества вышли и стали побеждать», - отметил он. Но он предостерег, что надо быть на шаг впереди власти, предугадывать ее ходы и иметь в запасе ответы на все случаи жизни. «В Москве были отличные кандидаты, но их арестовали. Власть постарается срезать топ лидеров. Важно, чтобы были люди, которые придут на замену. Надо всегда оценивать, какой каток может поехать на вас».

Либертарианец Светов отметил, что не стоит на выборах верить тем, кто начинает играть на чувствах избирателей громкими лозунгами. «А где вы были раньше? В общем, не дайте себе обмануть. Самое лучшее, чтобы кандидат был одним из вас, а не тем, кто будет говорить от вашего имени. Когда ваши интересы защищает посторонний, то всегда возникает конфликт интересов».

«Они что тупые?»

Руководитель общественной организации «Особое детство» Юлия Посевкина рассказала, что ради протеста ей пришлось отодвинуть в дальний угол общественную деятельность, связанную с защитой детей. По ее словам, на Шиесе рождается новая Россия. Очень важно провести социологические исследования, чтобы изучить триггеры, запускающие гражданскую активность. «Проведите исследование, иначе мы пропустим протест, который был самым важным в жизни», - отметила она. Она задается вопросом: «Они (представители власти — ред.) тупые, что не останавливают стройку? Кому это выгодно?» Андрей Пивоваров был краток: «Не тупые. Просто жадные».

Сыктывкарец Станислав Окулов спросил у участников встречи, как представителям бизнеса не бояться протеста. «Лучше потерять бизнес, чем совесть», - считает предприниматель Виктор Вишневецкий. Владимир Воронцов посоветовал быть всегда начеку — привести в порядок все отчеты об хозяйственной деятельности к приходу неожиданной проверки. Евгений Ройзман согласен: «Надо почистить все скелеты в шкафу».

Спикерам задавали много вопросовФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Михаил Светов рассказал о мебельном магазине в Иркутске, «который ничего не боится». Это была единственная точка, которая предоставила ему площадь для лекции. Он посоветовал поддерживать такие предприятия рублем, то есть идти туда за покупками. Евгений Ройзман рассказал похожую историю — во время «скверного протеста» в Екатеринбурге владелец чебуречной бесплатно раздавал чебуреки протестующим. Естественно, им заинтересовались стражи правопорядка, вызвали на допрос. Ройзман написал о ситуации в соцетях, к предпринимателю хлынули люди и сделали ему приличную выручку.

Последнее слово

В конце двухчасового мероприятия каждый спикер в двух словах поделился итогом поездки на Шиес.

- Такие протесты и раньше были. Главное, чтобы голова не закружилась от успеха. Главное, чтобы вы не останавливались. От государства надо требовать большего. Добивайтесь политизации протеста, идите в региональные муниципальные советы. Государство отступает перед сильным, - отметил Андрей Пивоваров.

- Хотел бы пожелать процветания. В конце концов все будет хорошо, - вселил надежду в победу Евгений Ройзман.

- Нет сомнения, что вопрос будет решен в пользу народа. Но государство не остановится на Шиесе. Нужно быть готовым к провокациям. Мы должны быть сплоченной командой единомышленников, - считает Михайлов.

После встречи многие фотографировались со спикерамиФото: Наталия БЕШКАРЕВА

- Любая милость от Москвы - это милость. Все что Москва может дать, она может взять обратно. Важна сильная региональная политика, - подытожил Светов.

- Я хочу призвать вас быть открытыми. Действительно, вся страна на вас смотрит, - сказала Усманова.

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